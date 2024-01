Kolstad Håndball hält Christian Berge

Trainer Christian Berge hat seinen Vertrag beim norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad Håndball verlängert. Berge sprach von einer leichten Entscheidung.

Christian Berge bleibt dem ambitionierten Projekt Kolstad Håndball erhalten. Der Cheftrainer hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. "Das ging wirklich recht schnell - denn ich habe das Gefühl, dass ich in Kolstad zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin". so Berge zu den Vertragsverhandlungen.

Er erläutert in einem Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst: "Es macht mir wirklich Spaß. Von meiner Seite gab es also keinen Zweifel, dass ich weitermachen wollte. Es war leicht, sich auf eine Vertragsverlängerung zu einigen."

"Ich will es mal so sagen: Ich finde es toll, zu gewinnen, und ich trainiere Mannschaften, um zu gewinnen. Aber wenn wir eine Art Entwicklungsprojekt in Angriff nehmen müssen, dauert es natürlich länger. Trotzdem ist das Ziel, zu gewinnen", sagt der Ex-Flensburger Christian Berge.

Der langjährige norwegische Nationaltrainer ist seit März 2022 Chefcoach des ambitionierten Projekts. Kolstad hat u.a. den Ex-Kieler Sander Sagosen zurück in seine Heimat gelockt. Der Kader des Champions-League-Teilnehmers ist inzwischen gespickt mit norwegischen Nationalspielern.

Berge: "Sind auf dem Weg"

Christian Berge meint: "Wir sind auf dem Weg, und wir wissen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir sind ein paar Mal auf Abwege geraten, aber wir haben sie sozusagen gut gemeistert. Zu Beginn der Saison hatten wir ein paar Herausforderungen und sind hier und da auf ein paar Hindernisse gestoßen."

Er erklärt: "Die Kultur war nicht so, wie wir wollten, wir zogen nicht gut genug an einem Strang." Das habe man aber besprochen und diese Dinge gemeinsam in den Griff bekommen. Im Sommer 2023 drohte das ambitionierte Projekt aufgrund finanzieller Probleme zu scheitern.

Die Stars um Sagosen, Gøran Søgard Johannessen und Magnus Abelvik Rød stimmten einem Gehaltsverzicht zu. Abgesehen von Janus Smarason (Wechsel zum SC Magdeburg) blieben alle.

Auch sportlich lief es für Kolstad zu Saisonbeginn nicht: In der Champions League etwa kassierten die Norweger zum Auftakt zwei Pleiten - gegen Vorjahresfinalist Kielce und, völlig überraschend, gegen Zagreb.

"Habe keine Ausstiegsklausel"

Berge sieht sein Team nun, sowohl was die Leistung als auch die Ergebnisse angeht, auf einem guten Weg. In der heimischen Liga steht Kolstad auf dem ersten Platz - mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Elverum.

In der Königsklasse rangiert das Berge-Team derzeit aber nur auf dem siebten Rang. Der würde zum Ende der Gruppenphase das Aus für die Norweger bedeuten. Kolstad hat derzeit einen Zähler Rückstand auf den direkten Konkurrenten RK Zagreb.

Christian Berge versichert mit Blick auf die finanziellen Schwierigkeiten des Vereins und mögliche (Star-)Abgänge im Sommer: "Ich habe keine Klausel in meinem Vertrag, die es mir erlaubt, aus dem Vertrag auszusteigen."