PSG tut Kiel keinen Gefallen: Röd setzt für Kolstad ein Ausrufezeichen

Hinter dem THW Kiel tobt in der Champions-League-Gruppe A der Konkurrenzkampf. Am Mittwochabend setzte Kolstad zu Hause beim 36:31 (14:16) ein Ausrufezeichen gegen Paris Saint-Germain - allen voran dank Magnus Röd.

Am spielfreien Mittwoch blickte der THW Kiel gespannt auf das Pariser Auswärtsspiel in Kolstad. Nach dem jüngsten Statement-Sieg des deutschen Rekordmeisters in der französischen Hauptstadt (34:28) hofften Filip Jicha & Co. auf eine Reaktion von PSG. Da sich die ersten beiden Mannschaften der beiden Champions-League-Gruppen direkt fürs Viertelfinale qualifizieren, wäre eine Niederlage Kolstads auch im Sinne der Kieler gewesen. Diesen Gefallen aber tat der französische Krösus dem THW nicht.

In der ersten Hälfte hatte es noch danach ausgesehen, PSG führte in der 26. Minute erstmals mit drei Toren Unterschied und nahm auch eine nicht unverdiente Führung mit in die Kabine (16:14). Extrem effizient war bei den Gästen der polnische Kreisläufer Kamil Syprzak, der alle seine fünf Würfe im Tor unterbrachte. Dem Franzosen Elohim Prandi gelangen vier Tore - allerdings bei neun Versuchen.

Bester Werfer der Hausherren war der ehemalige Flensburger Magnus Röd (3 Tore/6 Versuche), dahinter folgten fünf Kolstad-Profis mit je zwei Treffern - darunter auch Ex-Kieler Sander Sagosen (2/3) und Ex-Flensburger Göran Sögard Johannessen (2/4). Einen klaren Vorteil hatte PSG zwischen den Pfosten: Während Ex-Flensburger Torbjörn Bergerud nur an einen der 13 Würfe auf seinen Kasten eine Hand bekam, hatte der ehemalige Löwe Andreas Palicka bereits fünf Paraden vorzuweisen (Fangquote von 26 Prozent).

Nach dem Seitenwechsel allerdings dauerte es zehn Minuten, ehe die Partie doch kippen sollte: Mit einem 4:0-Lauf stellte Kolstad auf 27:25 - und ließ sich diese Führung bis zum Ende nicht mehr nehmen. Sie wurde gar letztlich gar auf fünf Tore ausgebaut. Die überragende Figur bei den Hausherren war fraglos Linkshänder Röd, der bis zur Schlusssirene auf elf Treffer kam. Sagosen und Johannessen trafen je fünfmal.

Durch den verdienten Heimsieg zieht Kolstad in der Tabelle der Gruppe A an den punktgleichen Parisern (je 8:6) vorbei. Kiel (10:2) hat am Donnerstag (18.45 Uhr) das immens wichtige Heimspiel gegen Aalborg (7:5) vor der Brust - mit dem sechsten CL-Sieg in dieser Saison würde der THW seine Favoritenstellung untermauern.

Kolstad Handball - Paris Saint-Germain 36:31 (14:16)

Tore für Kolstad: Röd 11, Lyse 6, Sagosen 5, Johannessen 5, Gudjonsson 4/2, Aalberg 3, Limstrand 2

Tore für PSG: Syprzak 7, Prandi 7, Steins 5, Solé 4/1, Grebille 2, Mathé 2, Tönnesen 1, Holm 1, Balaguer 1, L. Karabatic 1