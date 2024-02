Kolstad bindet Sander Sagosen langfristig

Letztes Jahr kehrte Sander Sagosen zurück in seine Heimat und heuerte bei Kolstad Handball an. Dort hat der ehemalige Kieler nun seinen Vertrag verlängert.

Im Herbst 2021 startete das norwegische Handball-Projekt seine Transferoffensive und verpflichtete eine Reihe an namhafte Spieler wie Sigvaldi Gudjonsson, Janus Smarason, Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød und Sander Sagosen.

Kolstadt kann weiter auf wichtige Säule setzen

Heute gab der norwegische Topklub bekannt auch in Zukunft mit einer ihrer wichtigsten Säulen planen zu können. Sander Sagosen verlängerte seinen Vertrag bis zum Sommer 2027.

"Ich bin stolz, dass wir uns auf eine Verlängerung einigen konnten und dieses Projekt weiterentwickeln können", wird Sagosen, der "eigentlich keine großen Zweifel" im Bezug auf die Verlängerung hatte, in einem Interview auf der Vereinswebseite zitiert.

Verbleib trotz finanzieller Schwierigkeiten

Sagosen hatte bereits im vergangenen Sommer bekräftigt dem Verein seine Treue halten zu wollen, als die finanziellen Probleme von Kolstad publik wurden und der Verein finanzielle Kürzungen vornehmen musste.

"Wir hatten vor Weihnachten ein paar Gesprächsrunden wie der Stand sein wird und was uns erwartet", so Sagosen. Der Rückraumspieler habe dabei erneut betont, dass er bleiben wolle.

"Ich denke, dass es so viel Spaß macht und es so lohnend ist, dabei helfen zu können, dieses Projekt in Trondheim aufzubauen - auch um zu sehen, wie weit was wir als Verein bringen können", meinte Sagosen.

Karriereende bei Kolstad?

Der 28-Jährige kann sich dabei vorstellen seine Karriere bei seinem Heimatverein zu beenden. "Das ist jetzt unser Plan", sagte Sagosen.

"Ich hoffe, dass ich meine Karriere in Kolstad auslaufen lassen kann, dass wir dieses Projekt schaffen und dass wir gegen die besten Teams der Welt kämpfen können. Ich hoffe, dass ich noch sechs oder sieben Jahre Handball spielen kann, wenn nicht sogar länger", so der norwegische Nationalspieler.