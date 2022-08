Kolo Muani: "Von Benzemas Abschlussstärke kann ich mir etwas abschauen"

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Angreifer Randal Kolo Muani landete die Eintracht einen Transfercoup. In der Vorbereitung und gegen den FC Bayern deutete der Franzose sein riesiges Potenzial bereits an, dem kicker gab er nun sein erstes großes Interview in Deutschland.

Trotz der herben 1:6-Niederlage im Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern gab es auch einen Lichtblick: Randal Kolo Muani. Der Stürmer kam zur Pause, als es schon 0:5 stand, und belebte in der zweiten Hälfte durch seine Sprints in die Tiefe die Offensive. Das Highlight: Einen technischen Fehler von Manuel Neuer nutzte er aus, um dem deutschen Nationaltorhüter den Ball zu klauen und ins Tor zu schießen.

"Er ist sehr gut reingekommen, war sehr beweglich, und man hat gesehen, welche Geschwindigkeit er hat. Beim Tor setzte er gut nach, auch gegen den Ball zeigte er eine gute Mentalität. Das war ein gutes Debüt", lobt Sportvorstand Markus Krösche. Kapitän Sebastian Rode ergänzt: "Er ist unglaublich schnell, zweikampfstark und groß, womit er vorne im Strafraum auch noch mal für ein anderes Element sorgt. Es gilt, ihn schnellstmöglich an unser System zu gewöhnen, dann wird er uns viel Freude bereiten."

Es ist durchaus möglich, dass Kolo Muani am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Supercup gegen Real Madrid anstelle von Rafael Borré von Beginn an stürmen wird. Durch sein Tempo könnte er Bälle in den Rücken der Abwehr erlaufen und so Nadelstiche setzen. So offensiv und chaotisch wie gegen die Bayern darf sich die Mannschaft nicht noch einmal präsentieren. Eine defensivere Spielanlage und mehr Kompaktheit sind die Grundvoraussetzung, um gegen die Königlichen überhaupt eine Chance zu haben. Gelingt das, könnten sich insbesondere über schnelle Umschaltmomente Chancen eröffnen. Das wiederum könnte der richtige Job für Kolo Muani sein.

Parallele zu Kanté

Im kicker-Interview (Montagsausgabe) spricht Kolo Muani über seinen ungewöhnlichen Werdegang, der ihn über Pariser Vorortklubs erst vergleichsweise spät zu einem Profiverein führte - er durchlief keine der berühmten französischen Jugendakademien. Erst 2015 kam der heute 23-Jährige zum FC Nantes, 2019/20 ließ er sich in die 3. Liga zu US Boulogne ausleihen, danach nahm seine Karriere in der Ligue 1 an Fahrt auf.

Interessante Parallele: Chelseas Superstar N'golo Kanté (31) spielte bis 2013 ebenfalls in Boulogne, bevor er groß herauskam. "Das Alter ist nicht ausschlaggebend dafür, wann man auf sein bestes Niveau kommt. Mit 19, 20 Jahren merkte ich, dass ich einen gewissen Rückstand aufzuholen hatte. Dementsprechend musste ich arbeiten und das Tempo anziehen. Von N'golo Kanté kann man sich die Mentalität und den Fokus abschauen, und dass man immer weiter an sich glauben sollte", rekapituliert Kolo Muani und erklärt: "Die Leihe nach Boulogne half mir sehr, einige Schritte nach vorne zu gehen, mich auf mentaler und fußballerischer Ebene weiterzuentwickeln. In dieser Zeit reifte in mir der Wunsch, nachhaltig in der Profiwelt anzukommen. Durch die Leihe wurde dieses Ziel greifbar, denn bei Nantes war ich erst mal nur in der zweiten Mannschaft im Einsatz."

Nun will er in der Bundesliga und der Champions League seine Spuren hinterlassen. Zwölf Tore erzielte er vergangene Saison in der Ligue 1, nun betont er: "Ich versuche, mich jedes Jahr zu steigern und diese Marke dementsprechend zu übertreffen." Um das zu schaffen, will er sich anstrengen, noch häufiger abzuschließen. Vergangene Saison gab er pro Spiel im Schnitt lediglich 1,6 Schüsse ab, dafür benötigte er pro Tor lediglich 4,5 Abschlüsse - ein starker Wert.

"Ich arbeite viel daran, um häufiger in Abschlusssituationen zu kommen. Da muss ich zulegen, es wird wichtig sein, sich mehr solcher Situationen zu erarbeiten." Vielleicht kann er sich am Mittwoch etwas bei seinem Landsmann Karim Benzema abschauen. "Das ist ein herausragender Spieler und eine großartige Persönlichkeit. Natürlich ist er ein Stück weit ein Vorbild, aber man kann unseren Stil nicht so ganz vergleichen. Ich bin ein Spieler, der eher über die Schnelligkeit und das Dribbling kommt, mit dem Ball am Fuß. Karim ist ein Abschlussstürmer im Strafraum, von seiner Abschlussstärke kann ich mir etwas abschauen", erklärt Kolo Muani.

Lieber wäre es ihm selbstredend, wenn Benzema im Supercup nicht in Aktion tritt und er nach dem Pokalsieg mit dem FC Nantes nun auch mit der Eintracht den ersten Titel holen kann.

Lesen Sie im großen kicker-Interview außerdem, was Kolo Muani über seinen Stärken und Schwächen sagt, welche Vorbilder er früher hatte, wie er über Mario Götze denkt und was ihn vom Wechsel nach Frankfurt überzeugte.