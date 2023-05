Kolo Muani: "Ein Finale spielt man nicht, man gewinnt es"

Hinter Frankfurts Top-Stürmer Randal Kolo Muani liegt eine außergewöhnliche, grandiose Saison, der er am Samstag im DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig die Krone aufsetzen könnte. Zugleich könnte es sein letztes Spiel für die Hessen werden, seine Zukunft ließ er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch offen.

Will mit Eintracht Frankfurt am Samstag den DFB-Pokal gewinnen: Randal Kolo Muani. IMAGO/HJS

Kolo Muani als Volltreffer zu bezeichnen, wäre beinahe eine Untertreibung. Der im vergangenen Sommer ablösefrei (!) aus Nantes gekommene Stürmer sammelte in seiner ersten Bundesligasaison 31 Scorerpunkte (15 Tore, 16 Assists) und avancierte damit zum Top-Scorer. Kurios: Nur zwei Spieler kamen seit Erfassung der Vorlagen zur Saison 1988/89 auf mindestens 15 Tore und 15 Assists. Neben dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho schaffte das ausgerechnet der Leipziger Christopher Nkunku, der in der Vorsaison 20 Tore schoss, 16 Treffer vorbereitete.

Wettbewerbsübergreifend kommt Kolo Muani in dieser Spielzeit sogar auf 43 Scorerpunkte, allein im DFB-Pokal traf er bereits sechsmal. "Natürlich habe ich mir das vor der Saison nicht so ausgemalt. Ich dachte, dass ich mich in der Bundesliga langsam zurechtfinden würde", räumt der Franzose ein. Seine Mitspieler hätten es ihm nicht schwer gemacht, schnell Fuß zu fassen. Mit Blick auf das Duell gegen Leipzig redet er nicht um den heißen Brei herum: "Ein Finale spielt man nicht, man gewinnt es. Das ist unsere Motivation."

"Will am Samstag bei 100 Prozent sein"

Wie das geht, zeigte er bereits vor einem Jahr, als er mit seinem Ex-Klub FC Nantes durch einen 1:0-Erfolg gegen OGC Nizza den französischen Pokal gewann. Wird die Herausforderung nun noch größer? Eher nicht, wie der Stürmer erklärt: "Mit der Eintracht ist es ein Stück weit einfacher, weil wir eine großartige Qualität in der Mannschaft haben. Wir sind auch als Team sehr, sehr stark, ziehen alle an einem Strang. Wir müssen 90 Minuten oder auch länger konzentriert bleiben und alle zusammen in die gleiche Richtung arbeiten, um den Pokal nach Hause zu holen."

Er selbst könnte zum entscheidenden Faktor werden, in der Offensive ist die Eintracht ungemein abhängig von Kolo Muani. Genau rechtzeitig hat er seine Adduktorenprobleme, die ihn seit Wochen plagten, überwunden: "Das war ein Stück weit der Belastung geschuldet. Wir haben daran gemeinsam mit den Medizinern und Physios gearbeitet. Ich will am Samstag bei 100 Prozent sein, es hat sich sehr gut entwickelt."

Ähnlich wie Kolo Muani, ist auch Leipzigs Franzose Nkunku nur schwer zu bremsen. Hoffnung machen Kolo Muani der 4:0-Erfolg gegen RB in der Hinrunde und ein weiterer Landsmann: Innenverteidiger Evan Ndicka. "In diesem Spiel hielt Evan ihn gut in Schach, und er machte kein Tor. Es geht darum, in der Defensive hellwach zu sein", betont Kolo Muani.

Seine Zukunft klärt sich erst nach dem Finale

Weniger auskunftsfreudig präsentierte er sich hinsichtlich seiner Zukunftsplanungen. Die Spekulationen reichen von München über Paris bis nach Manchester. Klar ist: Wenn ein Klub Kolo Muani aus seinem bis 2027 datierten Vertrag kaufen will, muss er richtig viel Kohle hinlegen. Der Eintracht schwebt eine Ablöse in neunstelliger Höhe vor. Sein Trainer Oliver Glasner schwärmt: "Randal ist ein großartiger, bescheidener Junge, mit seinen Voraussetzungen ist eine Weltkarriere vorgeplant."

Doch auch ein weiteres Jahr in Frankfurt ist möglich und wäre für Kolo Muanis Entwicklung wahrscheinlich vorteilhaft. Vielleicht klappt es dann auch mit der kicker-Torjägerkanone, am Ende fehlte ihm nur ein Treffer. "Es kann sein, dass noch eine Saison dazukommt, ich habe noch einen langen Vertrag. Dementsprechend besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich im Trikot von Eintracht Frankfurt bester Torjäger werden kann." Doch jetzt will er sich erst mal voll aufs Finale konzentrieren. Wenn er die Eintracht am Samstag zum Titel schießt, wäre das der Höhepunkt einer für ihn persönlich schon jetzt herausragenden Spielzeit.