Koller trifft spät: TSV Abtswind überholt 1. SC Feucht

Der TSV Abtswind schlug am Dienstagabend den 1. SC Feucht und überholt diesen damit in der Tabelle der Bayernliga Nord.

Der TSV Abtswind gewann am Dienstagabend das Nachholspiel gegen den 1. SC Feucht mit 2:1 und zieht damit in der Tabelle an den Mittelfranken vorbei. Zuvor waren die Unterfranken drei Spiele ohne Sieg.

Selmani brachte die Gastgeber in der 17. Minute von außerhalb des Strafraums in Führung. Kurz vor der Pause häuften sich allerdings die Fehler in der Abtswinder Abwehr und Spielbühler glich humorlos aus (44.).

Im zweiten Durchgang tat sich ergebnistechnisch dann lange Zeit nichts. Erst in der 82. Minute war Koller mit dem Kopf zur Stelle und tütete mit seinem ersten Saisontreffer den 15. Saisonsieg der Gastgeber ein. Kurz vor dem Schlusspfiff kassierte Feuchts Gratz nach Notbremse an Schweinfurt-Sommerneuzugang Sturm noch die rote Karte (89.).