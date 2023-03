Kollektives Mainzer Rätselraten in der ersten Hälfte

Am Ende bedeutete das 1:1 einen glücklichen Punktgewinn für Mainz 05. In der ersten Halbzeit spielte der FSV bei Hertha BSC deutlich unter seinem Niveau, auch der Schiedsrichter erwischte nicht den besten Tag.

Ratlose Gesichter in Mainz: Stefan Bell und seine Kollegen erwischten einen schlechten Tag in der ersten Hälfte. IMAGO/Jan Huebner

Der Eingriff des VAR war kein Protokollfehler, weil Schiedsrichter Benjamin Cortus die minimale Berührung des Balles durch die Hand Leandro Barreiro mit der Hand nicht wahrgenommen hatte. Dennoch war die Strafstoßentscheidung falsch, da sie dem Geist des Spiels widerspricht. "Ich wünsche mir eine sinnvollere Regelauslegung, damit Schiris und Spieler es angenehmer auf dem Platz haben", sagte Barreiro. Ihm wurde vorgehalten, dass sein Arm weit abgespreizt war. "Der Ball kommt von außen, ich versuche ihn mit gestrecktem Bein zu klären. Dass man in so einer Szene den Arm am Körper halten kann, ist enorm schwierig. Der Ball berührt meinen Handballen wie ein Luftstoß, er ändert nicht die Richtung. Der Gegner kann normal aufs Tor schießen, keiner hat auch nur irgendetwas geahnt", rekapitulierte er den Ablauf, bevor der VAR auf den Plan trat.

Jessic Ngankam ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte die überlegene Hertha in Führung. "Wir haben die ersten Bälle nicht gewonnen und die zweiten Bälle auch nicht. Berlin war griffiger. Was uns eigentlich ausmacht, hat Hertha in der ersten Halbzeit besser gemacht als wir", betonte Barreiro. Eine schlüssige Erklärung für den Leistungsabfall trotz des Selbstvertrauens von zuvor vier Siegen in Folge hatte niemand im Lager von Mainz 05. "Die zweite Halbzeit war dann besser", so Trainer Bo Svensson, "es war auch schwer, es noch schlechter zu machen." Den "glücklichen Punkt" nehme man gerne mit, "aber mit der ersten Hälfte müssen wir ganz kritisch umgehen".

Verwunderung über Strafmaß gegen Cigerci

Im ersten Durchgang musste der 23-Jährige noch eine andere schmerzhafte Erfahrung machen, als er in der 22. Minute von Tolga Cigerci übel gefoult wurde. "Er bricht mir fast den Fuß, es tat zunächst sehr weh, deshalb hatte ich ein bisschen Angst, aber zum Glück ist alles in Ordnung. In der Pause erkundigte sich Barreiro bei Cortus auch zur Gelben Karte gegen Cigerci. „Es war kein Rot, weil er über den Ball gerutscht ist", sei die Antwort des Schiedsrichters gewesen.

Beim 1:1-Ausgleich hat das Foul wohl keine Rolle mehr gespielt, in der 57. Minute landete der Ball nach einer Flanke von Danny da Costa an den Sechszehner zunächst bei Barreiro, der ihn jedoch nicht verwerten konnte. Dafür war danach Ludovic Ajorque zur Stelle, der mit einem Traumtor vollendete. Für Barreiro ist es bereits der sechste Scorerpunkt in diesem Kalenderjahr. Er wird (Stand vor den Sonntagsspielen) nur von Frankfurts Randal Kolo Muani (8) und Teamkollege Jae-Sung Lee (7) übertroffen.