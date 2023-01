Kollektives Aufatmen: Freiburg vorerst wieder "in der Spur"

Ein Systemwechsel sorgte für die Stabilität, und die gewohnte Freiburger Einstellung machte das Paket rund. Das 1:1 gegen Frankfurt lässt annehmen, dass die Klatsche in Wolfsburg ein einmaliger Betriebsunfall bleibt. Daran müssen sich die Breisgauer jetzt messen lassen.

Auf die Reaktion der Mannschaft war Christian Streich gespannt. Der Routinier hat schon vieles erlebt in seiner Karriere. Doch die 0:6-Abreibung in Wolfsburg war zu deutlich, als dass er wie selbstverständlich davon ausgehen konnte, sein Team könne den misslungenen Pflichtspielauftakt in diesem Jahr einfach so abhaken. "Du weißt nicht, ob die Jungs die Nerven behalten, ob sie ruhig bleiben am Ball, das weißt du nicht", gab Streich einen Einblick in die Gedanken, die er sich vor dem Spiel machte. Schon nach wenigen Minuten sah der 57-Jährige am Mittwochabend, dass er sich keine ernsthaften Sorgen machen musste.

Umstellung vom 4-2-3-1 zum 3-4-3

Griffig in den Zweikämpfen, entschlossen, laufbereit - all die jüngst vernachlässigten Grundtugenden brachten die Breisgauer in einer Art und Weise auf den Rasen, die den Frankfurtern über weite Strecken kaum eine Möglichkeit ließ, aktiv am Spiel teilzunehmen. Streichs Fokus lag auf der defensiven Stabilität, seine Umstellung vom 4-2-3-1 zum 3-4-3 erwies sich als zielführend. Der Trainer vertraute darauf, dass die Abläufe in dem System, das zuletzt kurz vor der Winterpause beim 4:1 über Union Berlin in der Liga zum Zug kam, verinnerlicht sind. Denn: "Ausgiebig üben konnten wir nicht, weil wir nicht genug Zeit hatten", erklärte Streich.

Das Defensivtrio um Matthias Ginter, Philipp Lienhardt und Lukas Kübler, dessen Unaufmerksamkeit kurz vor der Pause von Randal Kolo Muani mit dem Eintracht-Führungstreffer bestraft wurde, hatte die Frankfurter Offensivabteilung bis auf diese eine Ausnahme vollständig im Griff. Nicolas Höfler wollte die veränderte Grundordnung aber auch nicht überbewerten. "Im Endeffekt ist die Systematik egal, wichtig ist die Haltung, die haben wir gezeigt. Da hat natürlich das System mitgeholfen", erklärte der Routinier, der nach seiner fünften Gelben Karte am Samstag gegen den FC Augsburg zuschauen muss.

Ginter: "In Wolfsburg, das war nicht ich"

Die Erleichterung über die gelungene Reaktion war allen Beteiligten anzumerken. Ginter, die personifizierte Stabilität in der Hinrunde, blickte noch einmal zurück. "In Wolfsburg, das war nicht ich. Deswegen wollte ich, wollte jeder hier, eine Reaktion zeigen. Wir wollten für die Jungs, die hier Tag und Nacht arbeiten, da sein", betonte der Nationalspieler, der mit seinem wuchtigen Kopfballtreffer nach der Pause das längst überfällige Freiburger Tor erzielte.

Auch Michael Gregoritsch war in jeder Aktion anzumerken, dass er sich einiges vorgenommen hatte. Der Österreicher war in seinem ganzen Spiel wieder viel präsenter und bereitete der wackeligen Frankfurter Defensive zahlreiche Probleme. "Wir waren alle geschockt von der ganzen Situation. Wenn man nach so einer Hinrunde so ins neue Jahr startet, stellt man einiges in Frage. Wir haben intern eine gute Reaktionen, ein paar Sachen angesprochen, die vielleicht ein bisschen lockerer waren und die Zügel wieder festgezogen", berichtete der Stoßstürmer.

"Klar, das muss ein Tor sein"

Dass trotz der klaren Überlegenheit am Ende nur ein Punkt und nicht der verdiente Dreier bei rumsprang, kreidete sich Gregoritsch selbstkritisch an. Lucas Höler schlug eine Flanke, die für den Vollblutstürmer wie gemacht schien. "Ich sehe den Ball von Luci, gehe nach Instinkt rein und habe eine gute Position. Mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, hätten wir nicht gerade 6:0 verloren, lege ich den mit der Innenseite rein. So gehe ich ins Risiko. Klar, das muss ein Tor sein", sagte Gregoritsch.

Die vergebene Chance war nur eine von vielen des gesamten Teams und letztlich ausschlaggebend dafür, dass Streich mit dem Auftritt seines Teams zwar zufrieden war, nicht aber mit dem Ergebnis. Es sei aber eben kein Wunschkonzert, merkte der Chefcoach an. Dass sich der Sport-Club allen Widrigkeiten zum Trotz auch vom unglücklichen Rückstand nicht hat verunsichern lassen, lässt Streich zu dem Urteil kommen: "Wir sind in der Spur." Diese gilt es am Samstag gegen die Augsburger beizubehalten. "Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es wird keinen Deut einfacher gegen Augsburg. Das war jetzt nur ein Spiel, nur ein Punkt. Das hat uns geholfen und wir sind zufrieden - aber nur heute."