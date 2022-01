Kollaps im Vierten: Mavs-Serie reißt gegen die Suns

Ein 6:22 in den letzten sieben Minuten bringen die Dallas Mavericks um den nächsten Heimsieg. Die Golden State Warriors unterliegen "Indiana B". Die NBA am Freitagmorgen.

Wieder war Phoenix zu stark. Die Dallas Mavericks unterlagen beim 101:109 (53:45) zum insgesamt neunten Mal in Serie gegen die Suns, die weiterhin die beste Bilanz in der NBA aufweisen. Der Gast drehte die Partie dabei mit einem starken Schlussviertel, nachdem Dallas lange Zeit in Führung und auch sieben Minuten vor Schluss nach einem Dreier von Tim Hardaway Jr. zum 95:87 noch auf Kurs gelegen hatte. Doch danach folgte der "Kollaps", mit 6:22 ging die restliche Spielzeit klar an den Gegner der Texaner.

Deren Superstar Luka Doncic spielte zu Beginn groß auf und schickte die Partie mit einem Buzzerbeater "from downtown" zum 53:45 in die Halbzeitpause. Später hemmten Nackenprobleme nach einem Sturz den Slowenen, der mit 28 Punkten dennoch zusammen mit Phoenix' Devin Booker bester Werfer der Partie war. "Mastermind" Chris Paul ließ in der Crunchtime nichts mehr anbrennen. "CP3" kam auf 20 Zähler und elf Assists bei keinem Turnover. Es war bereits das 49. Spiel Pauls in seiner NBA-Karriere mit mehr als zehn Vorlagen und keinem Turnover - nächstbester Spieler in der Geschichte der Liga in dieser Kategorie ist Rajon Rondo (13) ...

Doncic verliert acht Mal den Ball

Ganz anders Doncic, dem am Donnerstag neben je acht Rebounds und Assists gleich acht Ballverluste unterliefen. Maximilian Kleber stand bei den Mavs erneut in der Startformation und kam auf neun Punkte, fünf Rebounds und vier Assists.

Phoenix ist nach dem fünften Sieg in Serie weiter das einzige NBA-Team mit weniger als zehn Niederlagen in dieser Saison und führt die Liga mit der besten Bilanz (35:9) an. Dallas (26:20) liegt ebenfalls auf Play-off-Kurs. Die Niederlage gegen die Suns war erst die zweite in den vergangenen zwölf Spielen.

Indiana siegt ohne vier Starter

Die Suns bauten ihren Vorsprung vor den Golden State Warriors aus. Die Kalifornier straucheln dieser Tage, kassierten beim 117:121 nach Verlängerung gegen die bislang eher durchwachsen agierenden Indiana Pacers schon ihre 13. Niederlage und verloren sechs der vergangenen neun Partien. Und das gegen Pacers, die gleich auf vier ihrer fünf Starter verzichten mussten. Auch der starke Superstar Stephen Curry konnte mit 39 Punkten das Blatt nicht wenden.

Eine ganz schwache Vorstellung vor eigenem Publikum boten die New York Knicks (22:24) beim 91:102 gegen die New Orleans Pelicans (17:28). Vor allem während eines 12:32-Negativlaufes im dritten Viertel hagelte es lautstarke Buhrufe von den Rängen des Madison Square Garden.

