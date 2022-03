Kollabierter Colbrelli zurück in Italien

Sonny Colbrelli ist nach seinem Herzanfall nach dem Ende der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt in seine Heimat zurückgekehrt. Der Europameister ist mittlerweile in stabilem Zustand, es stehen aber weitere Untersuchungen an.

Wann Sonny Colbrelli wieder zurück im Sattel sein wird, ist derzeit unklar. imago images/Belga