Kolke: "Jetzt haben wir das Glück wieder auf unserer Seite gehabt"

Mit dem Sieg gegen Magdeburg hat Hansa Rostock endlich wieder einen Erfolg feiern können. Schlussmann Markus Kolke freute sich, dass das Glück an die Kogge zurückgekehrt war.

Hansa Rostock kann aufatmen: Nach vier sieglosen Spielen in Serie und nur einem Sieg in acht Liga-Partien drohte der FC Hansa im Falle einer Niederlage im Ost-Duell gegen Magdeburg auf Relegationsrang 16 in der 2. Bundesliga abzurutschen. Kritische Stimmen sahen zudem Alois Schwartz, der erst am 26. Spieltag des vergangenen Jahres, ebenfalls gegen den FCM, sein Debüt gegeben hatte, vor dem Aus als Trainer der Kogge. Stattdessen berappelte sich Hansa aber, kam nach 0:1-Rückstand im MDCC-Stadion noch zurück und gewann schlussendlich spät gegen Magdeburg - das nun selbst noch tiefer in der Krise steckt.

Begonnen hatte das Spiel am Sonntagnachmittag aber mit einem ausgezeichneten Start für den FCM, keine vier Minuten waren gespielt, da stand es schon 1:0 für die Hausherren. "Du denkst, du bist im falschen Film", gab Rostocks überragender Schlussmann Markus Kolke nach der Partie bei "Sky" zu Protokoll. Die ersten 25 Minuten seien "Wahnsinn" gewesen, erklärte der 33-Jährige. Tatsächlich hatte Rostock durchaus Glück, nicht deutlich höher hinten zu liegen, doch weil ein spielerisch komplett dominanter Gegner vor dem Tor fahrig agierte, ging es mit dem 0:1 aus Gästesicht in die Halbzeit.

"Dass dann noch so ein Tor fällt ist überragend"

Zur Pause schien Trainer Schwartz die richtigen Worte gefunden zu haben, denn Dennis Dressel gelang direkt nach dem Wiederanpfiff der etwas glückliche Ausgleich. "Auftrieb fürs Selbstbewusstsein" habe der Treffer laut Kolke gegeben, in der Folge entwickelte sich der Schlussmann aber endgültig zum Matchwinner für die Kogge. Von der 70. Minute an rettete Kolke zunächst stark gegen Luca Schuler, dann lenkte er einen Schuss von Silas Gnaka gerade noch an den Querbalken. Weil in der Folge auch Baris Atik und Herbert Bockhorn, Magdeburgs Torschütze zum 1:0, an Kolke scheiterten, bot sich die Möglichkeit für Rostock. Mit Ablauf der regulären Spielzeit klatschte eine Ecke von Alexander Rossipal vom Pfosten an den Rücken von Magdeburgs Connor Krempicki und von dort aus in die Maschen - der umjubelte Siegtreffer für Rostock.

"Dass dann noch so ein Tor fällt ist überragend", meinte Kolke zum späten Siegtreffer, der nach Ansinnen des Schlussmanns trotz seiner glücklichen Natur überfällig gewesen war. "Wir haben sieben oder acht Wochen Pech gehabt, jetzt haben wir das Glück auch wieder auf unserer Seite gehabt", so der Keeper.

Kolke über St. Pauli: "Die müssen uns erstmal schlagen"

Positiv gestimmt war nach der Partie auch Kolkes Trainer Schwartz, der sich voll des Lobes über den sicheren Rückhalt im Tor des FC Hansa zeigte. "Kolle ist ein überragender Mentalitätstorwart, auch in der Kabine ein super Typ und ein klasse Kapitän und er zeigt es immer wieder durch Leistungen", erklärte der 56-Jährige. Die starke Leistung seines Schlussmanns freue ihn "riesig".

Der lang ersehnte Dreier sorgt nun für etwas Ruhe in Rostock, besonders vor der anstehenden Länderspielpause. Durch den Sieg steht der FC Hansa nun auf dem 14. Tabellenrang, mit drei Zählern Vorsprung vor dem alten Ost-Rivalen - und vor dem Relegationsplatz. Nach der Pause (25. November, 13 Uhr) gastiert dann der FC St. Pauli im Ostseestadion, seines Zeichens Tabellenerster in Liga zwei. Angst hat Kolke aber nicht vor dem schweren Spiel, im Gegenteil. "Es gibt doch nichts Geileres, dass jetzt der Tabellenführer kommt. Wir haben gewonnen, die haben unentschieden gespielt, die müssen uns erstmal schlagen", erklärte der 33-Jährige selbstbewusst.