Kolgeci steht vor drittem Jahr in Havelse

Besfort Kolgeci hat seinen Vertrag beim TSV Havelse bis 2025 verlängert. Der 26-jährige Innenverteidiger kehrte im August 2022 von Teutonia Ottensen zurück und trug seitdem in 36 Regionalliga-Partien das TSV-Trikot. Sportdirektor Florian Riedel betont in einer Meldung: "Seine Zweikampfstärke in Kombination mit dem Aufbauspiel mit seinem linken Fuß stellen eine wichtige Säule für uns dar. Zudem geht 'Besi' auch immer mehr voran, gibt Kommandos und übernimmt Verantwortung in wichtigen Situationen. Gerade diese Entwicklung ist extrem wichtig für uns als Mannschaft."