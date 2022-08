Kolgeci soll beim TSV Havelse die Teichgräber-Lücke füllen

Der TSV Havelse hat seine Defensive mit Besfort Kolgeci verstärkt, der schon einmal beim TSV unter Vertrag stand und dort auch die Lücke füllen soll, die die langwierige Verletzung von Niklas Teichgräber gerissen hat.

Besfort Kolgeci spielt wieder für den TSV Havelse. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige stand bis Sommer beim Ligakonkurrenten Teutonia Ottensen unter Vertrag und kennt die vierte Liga sehr gut, denn neben 15 Einsätzen in der Regionalliga West sind vor allem die 59 Partien in der Nord-Staffel ein gewichtiger Faktor. Im ersten Halbjahr 2019 lief der Neuzugang bereits zwölfmal für Havelse in der Regionalliga auf und half mit seinen Leistungen mit, dass der Klub 2018/19 nicht aus der Regionalliga abstieg.

Weiterer Faktor: Kolgeci kann nicht nur Innenverteidiger spielen, sondern auch links hinten. Hier hat Havelse besonderen Bedarf, da sich Niklas Teichgräber am 2. Spieltag gegen den Hamburger SV II (1:2) die Achillessehne gerissen hatte und demzufolge länger ausfällt.

In einer Meldung des TSV nennt Kolgeci sein erstes Ziel: "Für mich geht es jetzt darum, schnellstmöglichst wieder auf 100 Prozent zu kommen und dann die gesetzten Ziele mit dem Team zu erreichen." Sportdirektor Florian Riedel zeigt sich diesbezüglich optimistisch: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Besfort einen Spieler verpflichten konnten, der den Verein und auch noch einige Spieler aus seiner ersten Zeit beim TSV kennt. Somit sind wir überzeugt, dass Besfort keine lange Eingewöhnungszeit benötigt." Weiter sagt Riedel: "Von seiner Mentalität her und seinen nachgewiesenen Leistungen in der Regionalliga wird er die Mannschaft sofort verstärken können."