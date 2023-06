Kolbeck assistiert Köllner - Neuberger geht

Der eine geht, der andere kommt: Während Maximilian Neuberger den FC Ingolstadt verlassen wird, schließt sich Julian Kolbeck den Schanzern an.

Aus der ersten Reihe in Bayreuth wieder zurück in die zweiten Reihe in Ingolstadt: Julian Kolbeck. IMAGO/Picture Point

Im Sommer 2018 wechselte Maximilian Neuberger vom FV Illertissen zum FCI, nach fünf Spielzeiten mit elf Zweitliga- und vergangene Saison acht Drittliga-Einsätzen endet das Kapitel Ingolstadt. Der 23-Jährige kehrt zurück zum FVI in die Regionalliga.

"Maximilian ist ein absoluter Teamplayer und hat sich in den vergangenen Jahren stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Da wir ihm jedoch nicht die Perspektive mit der für sein Alter notwendigen Spielpraxis aufzeigen konnten, sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass sich die Wege in diesem Sommer trennen werden", erklärte Sportdirektor Ivo Grlic die Entscheidung.

Karg "adäquat" ersetzt: Kolbeck kommt

Neuberger geht, Julian Kolbeck dagegen wird ab der kommenden Saison für die Schanzer tätig sein. Der 29-Jährige verstärkt das Trainerteam von Michael Köllner, nachdem Thomas Karg die U 21 des Vereins übernommen hat.

"Im vergangenen Jahr wurde die neue Position des Co-Trainers Talententwicklung und Übergangsbereich beim FCI eingeführt - und das mit Erfolg. Eine Handvoll Spieler hat dadurch eine große Entwicklung erfahren und konnte so gezielt auf Einsätze in der ersten Mannschaft vorbereitet werden. Deshalb war es Ivo Grlic und mir enorm wichtig, dieses Amt erneut adäquat zu besetzen, was uns mit Julian Kolbeck mehr als gelungen ist", begründete FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die Verpflichtung Kolbecks.

Der stand zuletzt bei der SpVgg Bayreuth ebenfalls als Assistenztrainer unter Vertrag, ehe er für die letzten drei Spiele den Cheftrainerposten von Thomas Kleine übernahm. Den Abstieg der Bayreuther konnte er nicht mehr verhindern, für ihn persönlich geht es aber in der 3. Liga weiter.

"Echte Stütze" für junge Talente

"Sowohl im Laufe meiner Spieler- als auch Trainerlaufbahn haben sich meine Wege mit denen des FC Ingolstadt 04 bereits mehrfach gekreuzt. Umso glücklicher bin ich nun, als Schanzer jungen Talenten bei ihrem Weg in den Profifußball eine echte Stütze sein zu können", erklärte Kolbeck.