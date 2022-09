Kohr und die Rückkehr der Mainzer Monstergrätsche

Vergangene Saison war Niklas Tauer der gefeierte Mann, als er gegen Leipzig mit einer Monstergrätsche den Mainzer Rückstand verhinderte. Die Aktion von Dominik Kohr beim 1:0-Sieg in Gladbach ist ähnlich spektakulär.

Gegentor verhindert: Dominik Kohr (in Rot) klärt vor dem einschussbereiten Florian Neuhaus. IMAGO/Team 2

Nach einer abgewehrten Mainzer Ecke schlägt Maxim Leitsch in der 34. Minute als letzter Mann an der Mittellinie voll über den Ball und macht die Bahn frei für Marcus Thuram. Der Franzose will vor 05-Keeper Robin Zentner auf den mitgelaufenen Florian Neuhaus querlegen, sein Pass gerät jedoch zu schwach. Mit einem Topspeed von 35,34 Stundenkilometern sprintet Kohr nach hinten und grätscht den Ball noch ab. Kohr ist nun der siebtschnellste Spieler der laufenden Bundesligasaison.

Die Aktion besitzt Symbolcharakter, Mainz ist zu seinen alten Tugenden zurückgekehrt. "Wir wollten die Intensität ins Spiel bringen, die ein bisschen verloren gegangen war in den letzten Spielen", resümierte Kapitän Silvan Widmer. "Nach der Roten Karte sind wir plötzlich wieder zu passiv geworden", ergänzte der Schweizer, dem aber auch Mängel nicht verborgen geblieben sind. "Die gesamte Überzahlphase haben wir nicht so clever gespielt, Gladbach war die bessere Mannschaft", pflichtete Bo Svensson bei.

"Wir hatten eine gute Intensität auf dem Platz und haben die Gladbacher gut gestresst", blickte der FSV-Trainer zurück auf die erste Hälfte. Angesichts der Spielanlage hätte sich sein Team allerdings "mehr klare Torchancen" herausspielen müssen. Dass nach dem Platzverweis für Gladbach der rote Faden riss, führte Widmer auf die Uneinigkeit im Team zurück, welche Strategie verfolgt werden soll. "Plötzlich war Unsicherheit zu spüren und zu wenig Zugriff auf das Spiel. Wir müssen alle die gleiche Idee haben, alle vorne ins Pressing gehen, alle auf Ballbesitz spielen oder uns alle zurückfallen lassen - das war gegen Ende leider nicht mehr der Fall", stellte er fest.

Widmer will Auswärtsserie nicht überbewerten

Doch mit etwas Glück landete Mainz auch so den dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel dieser Saison. Genauso viele Auswärtssiege standen 2021/22 insgesamt zu Buche, als der Klub auf dem vorletzten Platz der Auswärtstabelle landete. "Ich habe schon damals gesagt, dass wir zu Hause häufiger ein bisschen glücklich gewonnen und auswärts mit ein bisschen Pech verloren haben. In dieser Saison waren wir auswärts auch nicht dreimal überlegen. Es waren hart umkämpfte Spiele, wenn davon eines oder zwei unentschieden ausgehen, können wir uns auch nicht beschweren. Von einem Phänomen zu sprechen, ist übertrieben", will Widmer den Trend nicht überbewerten.

Dass Mainz am Samstag bei der TSG Hoffenheim schon wieder auswärts ran muss, kommt dem Klub allerdings nicht ungelegen …