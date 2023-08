Kohr sieht in Mainz neue Stabilität

Die Frühform von Mainz 05 kann sich sehen lassen. Das zeigte sich auch beim 1:0 im DFB-Pokal bei der SV Elversberg, wo sich erstmals Ludovic Ajorque als Elfmeterschütze beweisen konnte. Alexander Hack steht vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

In der vergangenen Saison war Marcus Ingvartsen der Schütze vom Punkt, markiert so vier seiner zehn Bundesligatore. Der Däne stürmt mittlerweile für seinen Heimatklub FC Nordsjaelland. Sein Nachfolger in Mainz als Elfmeterschütze ist Ajorque. Beim Pokalsieg in Elversberg ließ der FSV-Stürmer Nicolas Kristof, dem guten Keeper der Gastgeber, in der 73. Minute keine Chance, als er mit einem satten Linksschuss ins linke untere Eck traf. Ajorque hatte eigentlich bereits in der 40. Minute den Führungstreffer erzielt, doch das Schiedsrichtergespann entschied fälscherweise auf Abseits. Die 1. Pokalrunde wird ohne Video-Assistenten ausgetragen.

Mit dem Tor des Tages sorgte der Franzose für den verdienten Sieg des Erstligisten, der bis auf die Schlussphase eine gute Leistung bot. "Wir haben 80 Minuten ein stabiles Spiel gemacht, das hatte ich in der vergangenen Saison teilweise vermisst. Das war positiv. Aber die letzten zehn Minuten hätten wir in Überzahl souveräner spielen müssen", analysierte Dominik Kohr. "Am Ende hatte wir Glück, dass der Stürmer das Ding beim Nachschuss nicht reinmacht", stellte der Routinier fest. Elversbergs Joker Paul Stock traf zunächst den Pfosten, den Abpraller schoss er freistehen aus fünf Metern neben das Tor. "Es ist die Bestätigung dafür, wie wir in der Vorbereitung aufgetreten sind", betonte Kohr. "Das gibt mir ein gutes Gefühl für den Bundesligastart. In Berlin wird es keine leichte Aufgabe, aber ich bin optimistisch", sagte er im Hinblick auf den kommenden Sonntag, wenn Mainz bei Union gastiert.

Svenssons Lob für Keyhanfar

Wegen einer Rotsperre hätte Bo Svensson in Elversberg ab einer halben Stunde vor Anpfiff bis eine halbe Stunde nach Spielende keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen dürfen. Ein Magen-Darm-Infekt sorgte dafür, dass der Cheftrainer die Reise in Saarland gar nicht mit antrat. "Babak hat es super gemacht und die Aufgaben von Bo übernommen. Als Team müssen wir es trotzdem immer noch auf dem Platz regeln, das haben wir zusammen hinbekommen", kommentierte Kohr die ungewöhnliche Situation.

"Trainerteam, Staff und Spieler, die sich auf dem Platz gegenseitig coachten, haben es sehr gut gemacht", stellte Svensson-Assistent Keyhanfar fest, der sich mit einigen personellen Widrigkeiten auseinanderzusetzen hatte. So musste Kohr in der Innenverteidigung aushelfen, weil Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch verletzungsbedingt fehlten, Neuzugang Sepp van den Berg nach seiner Verletzung im Juni noch nicht bereit war für 90 Minuten. Nach dem Foulspiel, das zum Elfmeter führte, ließ sich auch noch Anthony Caci mit einem lädierten Sprunggelenk auswechseln. Keyhanfar befürchtet "nichts Schlimmes" und stellt in Aussicht, dass zum Bundesligaauftakt bei Union gerade für die Innenverteidigung "mindestens ein Spieler zurückkommt".

Hack verabschiedet sich von den Fans

Bis dahin wird Innenverteidiger Alexander Hack wohl nicht mehr zum FSV-Kader gehören. Der 29-Jährige ist am Samstag privat nach Elversberg gereist, um sich von der Mannschaft und den Fans zu verabschieden. Vor der Gästetribüne lieh er sich von den 05-Anhängern ein Megaphon und erklärte mit leicht feuchten Augen, was ihm der Klub bedeute, für den er in den vergangenen zehn Jahren spielte. Nachdem er in der Rückrunde nur noch sporadisch zum Einsatz kam, ergreift Hack ein Jahr vor Vertragsende die Chance, ins Ausland zu wechseln. Laut "Bild" führt sein Weg zu Al-Qadisiya nach Saudi-Arabien in die 2. Liga, wo er einen Zweijahresvertrag erhält. Die Bestätigung steht noch aus.