Kohr im Interview: "Nach einer ganzen Saison mit Svensson werde ich ein anderer Spieler sein"

Dominik Kohr steht vor seinem 200. Bundesligaspiel. Im kicker-Interview spricht er über das neue Selbstvertrauen, die gute Gegentor-Bilanz und Bo Svensson.

"Man merkt ihm die Erfahrung an, er hat ein gutes Gefühl dafür, wo er sich positionieren muss, er ist ein extrem konstanter und cleverer Spieler, der es sofort umsetzt, wenn du ihm etwas erzählst", lobt 05-Trainer Bo Svensson Dominik Kohr. Der 27-Jährige ist der Mainz-Spieler mit der meisten Bundesligaerfahrung nach Adam Szalai (268) und Daniel Brosinski (211). Für Mainz bestritt Kohr erst 21 Partien, für den nächsten Gegner Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hingegen schon 54. Außerdem kam er 33-mal für Frankfurt und 91-mal für Augsburg zum Einsatz.

Dominik Kohr, Sie sind als Sechser mitverantwortlich für das Umschaltspiel, was ist wichtiger: Tore zu verhindern oder zu schießen?

Auf meiner Position ist es wichtiger, Tore zu verhindern. Wir haben bereits viermal zu null gespielt, das spricht für die Qualität der Mannschaft. Wir zeigen den Willen, das Tor mit allen Mitteln zu verteidigen. Das kann der Schlüssel dazu sein, Spiele auf Augenhöhe zu gewinnen und nicht zu verlieren.

Steht das Verteidigen angesichts des recht minimalistischen Torekontos von 6:2 zu sehr im Vordergrund?

Wir sind keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Wir wollen hoch attackieren, mit unserem Pressing schnell den Ball erobern und schnell zum Tor kommen. Die Siege gegen Fürth und Hoffenheim hätten gemessen an unseren Torchancen durchaus höher ausfallen können. Solange man nicht so viele Gegentore bekommt, muss man vorne auch nicht so viele schießen ...

Das Zutrauen ist größer, dadurch können wir auch einen anderen Fußball zeigen. Dominik Kohr

Die neun Rückrundensiege gelangen alle mit nur einem Tor Unterschied, diesmal gab es schon ein 2:0 und ein 3:0 - warum?

Damals war es sicherlich auch der Situation geschuldet, dass wir aufgrund der Tabellensituation unbedingt gewinnen mussten und das Selbstvertrauen vielleicht noch nicht so vorhanden war. Jetzt ist das Zutrauen größer, dadurch können wir auch einen anderen Fußball zeigen. Wir müssen nicht mehr so schnell den langen Ball spielen, wollen mehr von hinten herausspielen. Man sieht auf dem Platz, dass wir aktuell eine andere Phase durchleben.

Wie funktioniert die Abstimmung mit den neuen Außenverteidigern Widmer und Lucoqui, wie viel Luft ist noch nach oben?

Die Jungs haben sich super eingelebt, Andi Lucoqui hat direkt gegen Fürth sein erstes Tor gemacht und Silvan Widmer macht seine Sache ebenfalls gut, indem er die Defensivarbeit konsequent erledigt und auch etliche Meter nach vorne macht. Ich bin sehr zufrieden mit beiden, weil ich weiß, dass es keine leichte Aufgabe ist, außen ständig vorne und hinten gefordert zu sein.

Gegen Freiburg tat sich Mainz in der ersten Halbzeit schwer, kam nicht wie gewohnt in Pressingsituationen - woran lag's?

Das große Problem war, dass wir eher mit langen Bällen von Freiburg gerechnet hatten, dann spielten sie eher hinten raus und hatten sich auch sonst gut eingestellt auf uns, auf verschiedenen Positionen gewechselt und sogar das System geändert. Das macht Herr Streich auch nicht alle Tage. Aber je länger das Spiel gedauert hat, umso besser hat es wieder funktioniert bei uns. Wir wurden agiler und die Bereitschaft war wieder da, das hat in der ersten Hälfte ein wenig gefehlt, ebenso wie die Wachheit. Es ist auch nicht mehr so wie in der Rückrunde, dass wir von dem einen oder anderen Gegner unterschätzt werden.

Ich bin überzeugt, dass wir es nicht so spannend machen wie in den vergangenen Jahren. Dominik Kohr

Was ist drin für Mainz 05 in dieser Saison nach dem guten Start?

Ich bin zunächst einmal froh, dass wir trotz der Anfangsphase mit Corona- und Quarantänefällen überhaupt so gut dastehen. Es spricht für das gesamte Team, dass immer einer einspringt ohne Qualitätsverlust, wenn jemand ausfällt. Wohin die Reise geht, lässt sich noch schwer abschätzen. Ich bin aber überzeugt, dass wir es nicht so spannend machen wie in den vergangenen Jahren, sondern frühzeitig den Klassenverbleib schaffen. Alles andere ist ein Bonus, allerdings denke ich, dass wir viele Teams überraschen können in dieser Saison.

Sie haben neulich erklärt, dass Sie sich inzwischen impfen ließen, wurden die Lehren aus der Quarantäne für elf Spieler gezogen?

Ich glaube, das haben der Klub und die Mannschaft getan. Positiv finde ich, dass der Respekt gegenüber den jungen Spielern durch den Ausfall von vielen Profis noch einmal gewachsen ist. Sie geben nicht nur im Training jede Woche alles, sondern haben gegen Leipzig auch ihre Chance hervorragend genutzt.

Hebt die Verkleinerung des Kaders die Stimmung im Team?

Ein großer Kader ist nicht immer von Vorteil, weil der eine oder andere dann mit seiner Situation unzufrieden ist. In Mainz bekommen die Jungs über die zweite Mannschaft trotzdem Spielpraxis und können sich weiterentwickeln. Nach dem Saisonstart mit der schwierigen Corona-Phase ist die Stimmung in der Mannschaft aktuell sehr gut.

Ihr Leihvertrag endete zunächst im Juni 2021, warum ist es in Mainz attraktiver als mit Frankfurt in der Europa League zu spielen?

imago images/Jan Huebner

Nach den Erfahrungen der Rückrunde, meiner persönlichen Entwicklung und aufgrund der Zusammenarbeit mit Bo Svensson, der ein überragender Trainer ist, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es besser ist, den Weg in Mainz fortzusetzen. Mein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2024 und ich denke, dass ich nach einer ganzen Saison mit Bo Svensson noch einmal ein ganz anderer Spieler sein werde.

Sie kamen im Januar 2020 nach Mainz, weil es beim FSV an Bundesligaerfahrung fehlte. Ihr nächster Gegner Leverkusen hat eine blutjunge Mannschaft, mangelt es Bayer 04 an Routiniers?

Sie haben eigentlich einen guten Mix, aber natürlich fehlt ihnen ein Julian Baumgartlinger. Andererseits treffen wir auf eine hungrige Mannschaft, die in dieser Saison schon einige gute Spiele gezeigt hat. So eine Mannschaft liegt uns. Mit unserem Pressing und unserer aggressiven, galligen Art können wir auch einem Gegner mit dieser hohen Qualität wehtun.

Bayer 04 ist ihr Ausbildungsverein, werden Sie sentimental, wenn dort Spiele anstehen?

Ich freue mich auf die Partie, ich habe dort viele Jahre gelebt, kenne den einen oder anderen. Sentimental werde ich deswegen aber nicht, für mich zählen nur die drei Punkte, die ich mit nach Mainz nehmen möchte.