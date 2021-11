Kohr fehlt Mainz mehrere Wochen

Mainz 05 muss voraussichtlich für den Rest der Hinrunde auf Dominik Kohr verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im Spiel gegen Köln.

34 Minuten stand Kohr beim 1:1 gegen Köln auf dem Platz, ehe der 27-Jährige wegen Schmerzen im linken Oberschenkel vom Platz musste und durch Leandro Barreiro ersetzt wurde. Wie Mainz am Montag mitteilte, handelt es sich bei Kohr um eine Muskel-Sehnen-Verletzung, die ihn voraussichtlich vier Wochen außer Gefecht setzen wird. Damit dürfte die Hinrunde für den Sechser gelaufen sein.

Der gebürtige Trierer absolvierte in dieser Saison bisher zehn Bundesliga-Spiele für die Mainzer, neun davon von Beginn an (kicker-Notendurchschnitt 3,45). Wie schon gegen Köln wird wohl in den kommenden Spielen Barreiro den Part vor der Abwehr übernehmen, aber auch Anton Stach steht als Alternative bereit.