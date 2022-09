Kohr: "Das hat uns einen Push gegeben"

Seine Monstergrätsche bewahrte Mainz 05 beim 1:0-Sieg in Gladbach vor dem Rückstand. Im kicker-Interview spricht Dominik Kohr über die Bedeutung von solchen Aktionen, die neue Auswärtsstärke und Verbesserungsmöglichkeiten.

Am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann Mainz 05 einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Bei einem Sieg wäre es saisonübergreifend der fünfte Auswärtsdreier nacheinander. Die bisherige Bestmarke resultiert aus der Saison 2010/11 unter Trainer Thomas Tuchel. Die derzeitige Auswärtsstärke der 05er ist erstaunlich, denn in der vergangenen Saison belegten sie in der Auswärtstabelle Rang 17 - nur Absteiger SpVgg Greuther Fürth war schlechter.

Herr Kohr, wie ist ein Mainz gelungen, die Auswärtsmisere abzustellen?

Aus meiner Sicht ist es eine Kopfsache. In der vergangenen Saison waren wir oft auf dem Platz, als hätten wir eher Angst vor dem Gegner oder den Zuschauern, jetzt bestreiten wir die Spiele, als wären es Heimspiele. Dadurch bekommen wir die Power und die Leidenschaft, um auswärts erfolgreich zu sein.

Wieso hat in den Spielen vor Gladbach die Intensität gefehlt?

Man muss jedes Spiel einzeln betrachten und auch schauen, wie sich der Gegner präsentierte. In Bochum war es schon ein intensives Spiel, gegen Leverkusen war es einfach von unserer Seite aus schlecht, das 0:3 müssen wir uns selbst ankreiden. Davor gegen Union haben wir es schon ganz ordentlich gemacht, auch wenn Union es uns schwer gemacht und unseren Spielfluss oft unterbunden hat. Inklusive des Pokals war ich außer mit Leverkusen mit unseren Spielen in vielen Punkten zufrieden.

Wie hat die Mannschaft nach der Niederlage gegen Bayer die Wende hinbekommen?

Uns war klar, dass wir gegen Gladbach einen anderen Gegner vor der Brust haben, den wir mit Intensität und Galligkeit gut bekämpfen können, weil es die Borussia gar nicht mag, wenn man sie beim Spielaufbau nervt und stört. Das ist uns gut gelungen, einzig die Konterabsicherung war nicht so gut.

Welche Bedeutung hatte Ihre Monstergrätsche in der 34. Minute, als Marcus Thuram auf 05-Keeper Robin Zentner zurannte?

Sie war enorm wichtig, zum einen haben wir so den Rückstand verhindert. Außerdem war es eine Situation, die viele als aussichtslos beschreiben würden. Ich habe mich gefühlt wie im Film, ich war komplett im Tunnel und bin in dem Moment einfach losgesprintet und auf ein richtig gutes Tempo gekommen. Ich habe daran geglaubt, dass ich zur Stelle bin, falls Thuram abspielt. In dem Moment hat alles gepasst. Das hat uns noch einmal ein Push gegeben, denn man konnte sehen, dass alles möglich ist und man nie aufgeben darf, egal wie aussichtslos eine Situation erscheint. Danach haben wir uns noch einmal gestrafft und am Ende verdient gewonnen.

Sie beschleunigten laut DFL-Datenbank auf 35,34 Stundenkilometer und sind damit siebtschnellster Spieler der Liga, kennen Sie überhaupt Ihre persönliche Bestmarke?

Ich weiß natürlich, dass ich schnell bin und ich schon einmal diesen Bereich erreicht habe, die genaue Zahl kenne ich jedoch nicht. Es war im Dezember 2019 mit der Eintracht in Mainz, nach dem Zweikampf mit Levin Öztunali musste ich allerdings wegen einer Roten Karte den Platz verlassen …



Kapitän Silvan Widmer kritisierte, dass nach dem Platzverweis für Gladbach nicht alle im 05-Team die gleiche Strategie verfolgten, wie kann das passieren?

Eigentlich sollte so etwas nicht vorkommen, aber es war auch in einer Phase, in der viele frische Spieler auf dem Platz standen. Sie wollen sich zeigen, sind bis in die Haarspitzen motiviert und haben vielleicht eigene Ideen, aber dennoch müssen wir bei unserem Plan bleiben, damit es nicht chaotisch wird. Gladbach war in Unterzahl und wir hätten weiter pressen müssen, um vielleicht das zweite Tor zu machen.

Fehlte es in dieser Situation an Kommunikation auf dem Platz oder von außen?

Durch die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien ist die Kommunikation auf dem Platz generell wieder schwieriger geworden, auch wenn ich froh über die Stimmung im Stadion bin. Wir werden besprechen, wie wir das künftig besser lösen.

Mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim kann Mainz einen neuen Vereinsrekord von saisonübergreifend fünf Auswärtssiegen nacheinander aufstellen, ist das ein erstrebenswertes Ziel?

Hoffenheim hat mir seit meinem Wechsel nach Mainz immer schöne Erlebnisse beschert, gegen die TSG haben wir seit Januar 2021 dreimal gewonnen. Diese Serie würde ich gerne fortsetzen. Auch wenn wir dort einen Vereinsrekord aufstellen können, ist es für uns wichtiger, dass wir den Fußball, den wir am Wochenende gezeigt haben, wieder bestätigen und die nächsten Punkte einfahren.