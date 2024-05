Kohn zieht es nach Leipzig

Marcel Kohn hat nach dem Regionalliga-Abstieg mit der Rostocker U 23, für die er 24 Partien in der abgelaufenen Saison bestritt, einen neuen Klub gefunden. Der 29-jährige Verteidiger wechselt zu Chemnie Leipzig. "Marcel wird uns sowohl sportlich als auch menschlich enorm weiterhelfen. Er hat in seiner Laufbahn bereits mit starker Mentalität und Verantwortungsbewusstsein geglänzt. Marcel wird für die Team-Chemie von hohem Wert", so sportlicher Leiter Hans Jerke.