Kohlschreiber über Karriereende: "Habe nicht mehr die Kraft und Muße"

Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber hat nach seiner Erstrundenniederlage beim Sandplatzturnier in München erneut über ein baldiges Karriereende gesprochen.

"Tennis ist nach wie vor daheim eine große Liebe, aber ich habe nicht mehr die Kraft und Muße, Woche für Woche im Hotel zu leben", sagte der 38 Jahre alte Augsburger. Die Qualifikation der French Open und in Wimbledon werde er aber "sicher" spielen.

Das Traditionsevent auf der Iphitos-Anlage in München konnte Kohlschreiber in seiner Karriere dreimal gewinnen. Gegen seinen 15 Jahre jüngeren Landsmann Daniel Altmaier war am Montag nach einem 6:7 6:3 und 1:6 bereits in Runde eins Schluss.

"Ich bin nicht mehr ganz so der Profi. Ich spiele nicht zweimal am Tag. Ich spiele vielleicht einmal am Tag. Da fehlen einfach viele Stunden im Jahr", sagte Kohlschreiber. "Am Ende, aber nur am Ende, bin ich dann ein bisschen auseinandergefallen. Aber sonst war es ein guter Fight."

Kohlschreiber hatte in München 2007, 2012 und 2016 gewonnen, steht in der Weltrangliste aber mittlerweile nur noch auf Position 132. Im Hauptfeld war er dabei, weil Turnierdirektor Patrik Kühnen dem Publikumsliebling eine Wildcard zugestanden hatte, als eine Art Abschiedsgeschenk.

Noch ist der Augsburger im Doppel dabei, doch ob er im kommenden Jahr wieder zum MTTC Iphitos kommt? Wohl kaum. "Die Chancen stehen sehr gut, dass ich hier zum letzten Mal ein Einzel gespielt habe", sagte Kohlschreiber.