Kohlmann nominiert Davis-Cup-Team für Duell mit Ungarn

Teamchef Michael Kohlmann hat das DTB-Team für die Davis Cup-Qualifiers am 2. und 3. Februar nominiert.

Alexander Zverev (aktuelle Siebter der Weltrangliste), Jan-Lennard Struff (ATP-25.), Tim Pütz und Kevin Krawietz bilden die deutsche Mannschaft, die in Tatabanya auswärts auf Ungarn trifft. Der fünfte Platz im Team wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

"Sowohl Alexander als auch Jan-Lennard haben nach ihren längeren Verletzungen 2023 eine überragende Saison gespielt und sich eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldet. Auch in diesem Jahr sind sie mit Siegen gestartet, was dabei hilft, schnell Selbstvertrauen aufzubauen", sagte Kohlmann.

Zverev und Struff hätten "früh ihre Bereitschaft erklärt, uns auch in diesem Jahr im Davis Cup zu unterstützen, was deutlich macht, dass wir gemeinsam als Team große Ziele in diesem Wettbewerb verfolgen", sagte der Teamchef weiter und zeigte sich froh, in Topbesetzung nach Ungarn fahren zu können.

Bewährtes Doppel - Fünfter Platz noch offen

Denn die Aufgabe werde schwer, so Kohlmann, der im Doppel mit Tim Pütz und Kevin Krawietz auf die bewährten Stützen der deutschen Mannschaft setzen kann. Das deutsche Doppel, das 2024 im zweiten Jahr auf der ATP-Tour zusammenspielt, musste bei zehn gemeinsamen Einsätzen im Davis Cup erst eine Niederlage einstecken.

Der fünfte Platz im DTB-Team bleibt zunächst offen. "Ich habe mich dafür entschieden, den fünften Spieler erst zu einem späteren Zeitpunkt zu nominieren, um flexibel auf die sportlichen Entwicklungen in den nächsten Wochen reagieren zu können", begründete Kohlmann seine Entscheidung.

Bester Ungar im ATP-Ranking ist Marton Fucsovics auf Rang 59, Fabian Marozsan folgt auf Platz 64.