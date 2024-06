Kohler übernimmt U 17 des Bonner SC: "Fühlt sich an wie nach Hause kommen"

Der Bonner SC hat die Cheftrainer-Position bei seiner U 17 namhaft besetzt: Welt- und Europameister Jürgen Kohler ist künftig für die Talente der Rheinlöwen zuständig. Nicht seine erste Aufgabe bei diesem Klub.

Jürgen Kohler hat als aktiver Spieler die wichtigsten Trophäen gewonnen: Mit Deutschland wurde der derzeit 58-Jährige 1990 Welt- und sechs Jahre später Europameister, ehe er 1997 bei Borussia Dortmund auch den Champions-League-Pokal in den Münchner Nachthimmel stemmen durfte. Zudem, ohne damit schon Kohlers kompletten Trophäen-Schrank wiedergegeben zu haben: Dreimal Deutscher Meister (FC Bayern und zweimal Borussia Dortmund), einmal Champion in Italien und ein Titelgewinn im UEFA-Pokal (jeweils Juventus Turin). Ein Erfahrungsschatz, der ab sofort der U 17 des Bonner SC zu Gute kommt, denn am Freitag gab der Fünftligist bekannt, dass Kohler den Cheftrainer-Posten der B-Jugend übernimmt. Mit der Bonner U 17 spielt Kohler kommende Saison in der Mittelrheinliga, die dritthöchste Ligenstufe in dieser Altersklasse.

Er hat sich trotz höherklassiger Angebote für unser Projekt entschieden. Deniz Bakir, Sportlicher Leiter der Junglöwen

"Für mich fühlt es sich an wie nach Hause kommen", unterstreicht Kohler in einer Meldung und spielt darauf an, dass er 2012 schon für ein paar Wochen die U 19 des BSC unter seinen Fittichen hatte. "Er hat sich trotz höherklassiger Angebote für unser Projekt entschieden", zeigt sich Deniz Bakir, Sportlicher Leiter der Junglöwen, stolz über Kohlers Zusage. Weiter erklärt Bakir: "Von seiner herausragenden fachlichen Expertise kann unsere gesamte Abteilung nur profitieren. Darüber hinaus gewinnen wir mit Jürgen auch einen tollen Charakter dazu."

Kohler geht seine neue Aufgabe gut vorbereitet an: "Ich konnte die Jungs bereits beim Training beobachten. Wir haben definitiv einige Spieler mit großem Potenzial." Gleichzeitig verrät der frühere Weltklasse-Verteidiger, welche Prämissen er bei seiner Arbeit setzen möchte: "Mein Ziel wird es in der nächsten Saison sein, meine Spieler fußballerisch und charakterlich weiterzuentwickeln. Mit der richtigen Bereitschaft bin ich überzeugt davon, dass wir zusammen eine tolle Zeit haben werden."