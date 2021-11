Kohfeldts Warnung: Wer an Lille denkt, spielt nicht gegen Mainz

Nur von Spiel zu Spiel denken. Für viele eine Floskel, Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt aber meint es verdammt ernst.

Ein Spiel wirft bereits seine Schatten voraus. Mittwoch in einer Woche empfängt der VfL Wolfsburg den OSC Lille zum Gruppen-Endspiel in der Champions League. Nur mit einem Sieg ziehen die Niedersachsen ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Jedoch: Vorher tritt die Mannschaft von Florian Kohfeldt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 an. Diesem Spiel gehört der Fokus, betont der Coach. Und wenn nicht? Dann droht den Spielern Ungemach.

Die Frage am Dienstag nach Lille bügelte Kohfeldt direkt ab. "Ich will nicht über Lille reden", sagte der Trainer klipp und klar und schickte eine Warnung direkt hinterher. "Wenn ich bei irgendeinem Spieler das Gefühl habe, dass er schon vor Mainz an Lille denkt, dann wird er gegen Mainz keine Rolle spielen."

"... alles andere ist nicht zielführend."

Klare Ansage des 39-Jährigen, dessen Team nach der 1:3-Niederlage am Wochenende gegen Borussia Dortmund auf Platz 7 abgerutscht ist - mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 4. "Wir haben eine sehr enge Situation in der Bundesliga", beschreibt Kohfeldt. "Wir sind weiterhin dran an den Plätzen, die wir haben wollen." Entsprechend wichtig ist es nun, bis zum Ende der Hinrunde möglichst gut zu punkten in den Spielen gegen Mainz, Stuttgart, Köln und Bayern. "Wir müssen diese Zeit bis Weihnachten nutzen, um uns in eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu bringen." Deswegen denkt Kohfeldt noch kein bisschen an Lille. "Es ist nicht zu viel von uns allen verlangt, dass wir uns voll auf Mainz konzentrieren. Alles andere ist nicht zielführend."