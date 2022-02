Kohfeldts Warnung vor dem Gift im Abstiegskampf

Der VfL Wolfsburg gewinnt zum zweiten Mal in Folge und verschafft sich durch das 2:0 bei Eintracht Frankfurt etwas Luft im Tabellenkeller. Das Ende des Abstiegskampfes ruft Florian Kohfeldt dennoch nicht aus.

Über die Schnelllebigkeit des Fußballs wird immer wieder philosophiert, Florian Kohfeldt bekommt sie dieser Tage vor Augen geführt. Es ist keine zwei Wochen her, da musste der Wolfsburger Trainer Fragen danach beantworten, ob er sich denn sicher sei, demnächst überhaupt noch auf der VfL-Bank zu sitzen. Nun, zwei Siege gegen Fürth (4:1) und Frankfurt (2:0) später, die alles andere als Fußball-Demonstrationen waren, sollte der 39-Jährige am besten direkt das Ende des Abstiegskampfes für sich und sein Team ausrufen. Tat Kohfeldt natürlich nicht. "Wir tun gut daran, weiterhin sehr wachsam zu sein", rät der Coach, der in seiner Zeit in Niedersachsen seit Ende Oktober schon so manche Hürde nehmen musste. "Wir haben schwer dafür gekämpft, dass wir eine Haltung und Mentalität in diese Gruppe bekommen." Darauf gilt es nun aufzubauen. "Es wäre Gift", unterstreicht Kohfeldt, "jetzt so zu tun, als ob jetzt Dinge von alleine laufen würden. Wir haben noch eine Menge zu tun, um sicher in dieser Liga zu bleiben."

Zwei Schritte nach vorne hat der VfL zweifelsohne gemacht, erstmals seit seinen beiden Auftaktsiegen mit dem VfL gelangen Kohfeldt wieder zwei Dreier am Stück. Mit der Schlinge um den Hals schwamm sich die Mannschaft in der Not zumindest etwas frei und kann angesichts der Ergebnisse der Kellerkonkurrenz aus Stuttgart, Berlin oder Augsburg vorerst mal ein bisschen durchatmen.

Kohfeldt: "Max schafft es, dass seine Mitspieler besser aussehen"

Dass Max Kruse seinen Anteil an diesem zarten Aufschwung hat, ist unbestritten. Ohne zu überragen, sorgt der 33-Jährige für eine neue Qualität im VfL-Spiel. Jeder weiß, dass der Wintereinkauf jederzeit in der Lage ist, Chancen zu kreieren. Oder wie in Frankfurt clever einen Strafstoß herausholen und diesen dann auch zu verwandeln. "Er hat in kleinen Situationen ein Näschen dafür, was als nächstes passiert", beschreibt Kohfeldt. "Max schafft es, dass seine Mitspieler besser aussehen." Was den VfL erst einmal wieder besser dastehen lässt.