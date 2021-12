Kohfeldts Risikostufen-Plan gegen Lille

"Alles oder nichts" heißt es am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) für den VfL Wolfsburg. Doch wie geht Trainer Florian Kohfeldt das "Endspiel" gegen den Lille OSC taktisch an?

Er verspürt "pure Vorfreude", Florian Kohfeldt spricht von einer "historischen Chance", die der VfL Wolfsburg habe. Mit einem Sieg gegen den Lille OSC können die Niedersachsen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale der Champions League einziehen. Allerdings: Zum Zuschauermagneten wird das letzte Gruppen-Heimspiel in der Volkswagen-Arena dennoch nicht.

Nur 6000 Zuschauer werden erwartet

13.281 Fans sind zugelassen, der VfL erwartet lediglich rund 6000 Anhänger zu diesem 21-Uhr-Match. Zur Vorbereitung hat sich Trainer Kohfeldt noch einmal das Hinspiel gegen den OSC angeguckt. Mitte September war der 39-Jährige beim VfL noch gar nicht im Amt, sein Vorgänger Mark van Bommel konnte mit dem Remis in Frankreich gut leben, mit dem Auftritt seiner Mannschaft jedoch nicht. 0:0 hieß es damals, nach null Wolfsburger Chancen und null Torschüssen. Da muss deutlich mehr kommen am Mittwoch. "Wir müssen uns in den Punkten Intensität, Dynamik, Tempo deutlich verbessern", verlangt der Coach. Doch wie geht es der VfL taktisch an? Mit Vollgas ins Achtelfinale oder kontrolliert zum notwendigen Heimsieg?

"Wir haben uns schon sehr genau überlegt, zu welchem Zeitpunkt wir welche Risikostufen gehen werden", berichtet Kohfeldt, der weiß: "Ein kontrolliertes 1:1 wird uns nichts bringen." Es wird ein Balanceakt für den Trainer und sein Team, das einerseits mit aller Macht gewinnen muss, aber auch nicht ins offene Messer laufen darf. Kohfeldt erwartet den Gegner tiefer stehend, warnt vor dem Umschaltspiel des französischen Meisters, der im Vergleich zum Hinspiel mit dem Ex-Bayern Renato Sanches eine zusätzliche Waffe an Bord hat. "Wir haben es im Kopf, zu welchem Zeitpunkt wir das Risiko erhöhen oder vielleicht auch mal kurze Phasen setzen, in denen wir das sehr früh schon erzwingen", betont Kohfeldt. "90 Minuten bedingungslose Offensive ist auch nicht die klügste Wahl."

Casteels kehrt gut vorbereitet ins Tor zurück

Für Koen Casteels wird es hingegen darum gehen, seinen Kasten wie schon im Hinspiel sauber zu halten. Der Torwart meldete sich am Dienstag zurück nach seiner COVID-19-Infektion. Dass er letztmals am 20. November in Bielefeld (2:2) im VfL-Tor stand und nun direkt in diesem "Endspiel" gefordert ist, bereitet dem erfahrenen Keeper keine Sorgen. "Ich glaube nicht, dass ich ins kalte Wasser springe. Ich habe mich gut vorbereiten können auf das Spiel." In dem es für den VfL um alles geht.

