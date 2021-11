Kohfeldts Rätsel: Wohin mit seinen Offensiven?

Seit exakt drei Wochen ist Florian Kohfeldt beim VfL Wolfsburg nun im Amt, mit drei Siegen in drei Spielen ist der neue Trainer glänzend gestartet. Antworten auf alle Fragen hat er aber noch längst nicht gefunden.

Zunächst einmal ging es um Stabilität. Der VfL Wolfsburg war zum Ende unter Mark van Bommel zum Selbstbedienungsladen für die Gegner geworden, es hagelte Gegentore und Niederlagen. Florian Kohfeldt übernahm, veränderte die Grundformation vom zuvor meist gespielten 4-2-3-1 in ein 3-4-3, wechselte nach vorheriger Dauerrotation kaum noch personell. Betont jedoch auch: "Es ist nicht alles in Stein gemeißelt." Änderungen sind jederzeit möglich.

Vor allem in der Offensive fragt sich der Trainer, wie er das gewaltige Potenzial, das der VfL-Kader bietet, zur Entfaltung bringen kann. In seinen ersten Partien bot der 39-Jährige mit Yannick Gerhardt einen Mann, der für "Balance und Stabilität" steht, auch in offensiver Rolle auf, in der Champions League gegen Salzburg (2:1) standen mit Wout Weghorst und Lukas Nmecha lediglich zwei nominelle Offensivkräfte auf dem Rasen. "Wir müssen sehen", sagt Kohfeldt, "dass wir uns Optionen schaffen, diese Qualität, die wir in den vorderen Positionen haben, auch mal zusammenspielen zu lassen". Und so bot der Coach zuletzt im schwachen Test gegen Hansa Rostock (1:3) beispielsweise Offensivmann Maximilian Philipp als Achter auf. "Ich sammle Informationen", erklärt Kohfeldt, "ich muss mir das ein Stück weit zusammenpuzzeln."

Der Puzzlespieler hat noch viele Teile zur Auswahl, die er zusammenführen könnte. Wer passt wohin? Wer harmoniert am besten mit wem? Wie lässt sich nach der Stabilisierung der Abwehr nun auch die Offensive in Schwung bringen? Die Herausforderung ist es, weiß Kohfeldt, "einen Maximilian Philipp auf den Platz zu kriegen, einen Dodi Lukebakio auf den Platz zu kriegen, Luca Waldschmidt ist noch hintendran, Felix Nmecha halte ich für sehr talentiert". Ganz zu schweigen davon, dass auch noch Renato Steffen da ist, dass Admir Mehmedi und Daniel Ginczek zum Aufgebot gehören, im neuen Jahr auch Bartosz Bialek nach seinem Kreuzbandriss wieder dabei sein soll.

Die Aufgabe für Kohfeldt: "Wir müssen Grundordnungen und Positionen finden, wo wir sie auf den Platz kriegen." Nicht alle, aber einige Spieler, die die bislang so harmlose VfL-Offensive (zwölf Tore in elf Ligaspielen, nur Bochum, Augsburg, Fürth und Bielefeld trafen seltener) beleben sollen. Das wäre in der Entwicklung unter dem neuen Trainer der nächste Schritt.