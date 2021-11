Kohfeldts Lob an van Bommel und Co.

Mit seinem zweiten Spiel als Trainer des VfL Wolfsburg betritt Florian Kohfeldt die große Fußballbühne. Gegen RB Salzburg geht es für den Coach und sein Team in der Champions League fast schon um alles.

Als er Werder Bremen im vergangenen Mai verlassen musste, da steckte Florian Kohfeldt mit den Hanseaten tief im Abstiegskampf, der letztlich auch ohne den freigestellten Trainer verloren ging. Nun ist der 39-Jährige zurück, siegte am Samstag mit dem VfL Wolfsburg 2:0 bei Bayer Leverkusen und saß nun am Montag erstmals in seinem Leben auf dem Podium der größten Bühne des Klubfußballs.

Champions League statt Tabellenkeller, Wolfsburg statt Werder, das neue Leben des Fußballlehrers, der in Bremen kometenhaft aufgestiegen war und am internationalen Geschäft schnupperte, dann aber an sportliche Grenzen stieß, ins Trudeln geriet und nun die Chance bekommt, im Konzert der Großen mitzuspielen.

Ich werde mit extrem viel Freude ins Stadion fahren, mit extrem viel Lust. Florian Kohfeldt

Kohfeldt spricht von einer "extrem großen Vorfreude", seine Premiere in der Königsklasse sei etwas, "wovon man geträumt hat. Jetzt wird es so weit sein." Am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im so bedeutungsvollen Heimspiel gegen RB Salzburg. "Ich werde mit extrem viel Freude ins Stadion fahren, mit extrem viel Lust." Eine Stimmung, die Kohfeldt auf seine Mannschaft übertragen möchte. "Das wäre ein guter Schlüssel für das Spiel, mit Freude und Überzeugung reinzugehen."

Kohfeldt lobt seine Vorgänger

Der neue Coach ist bemüht dabei, die positiven Veränderungen beim VfL, die sich in Leverkusen und der Gesamtstimmung bereits eingestellt haben, nicht nur auf sich zu beziehen. Im Gegenteil. Seine Systemumstellung am Wochenende? Fast nicht der Rede wert. Vielmehr sei das, was er übernommen hat, die von anderen geschaffene Basis für erfolgreiches Arbeiten. Kohfeldt nennt zwar keine Namen, und doch betont er an zwei Stellen die Arbeit seiner Vorgänger und damit vor allem von Mark van Bommel, wenngleich dessen Wirken nur von kurzer Dauer war.

"Der Sieg in Leverkusen", unterstreicht Kohfeldt, "hatte am wenigsten mit mir zu tun." Sondern mit den Spielern" und "mit der Arbeit, die hier vorher geleistet wurde. Auch wenn wir unsere Grundordnung vielleicht etwas angepasst haben, habe ich komplett auf Prinzipien und Dingen aufgebaut, die über Monate und Jahre in dieser Mannschaft drin sind. Wenn das nicht dagewesen wäre, hätten wir keine Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen." Das Lob an van Bommel, Oliver Glasner und Co.: "Die Trainer, die vor mir hier waren, sind zu erwähnen."

Null Risiko bei Weghorst

Er steht vor seinem Comeback: Wout Weghorst. imago images/regios24

Richten aber soll es nun Kohfeldt, diese Saison für den VfL in die gewünschten Bahnen zu lenken. In der Champions League bleibt trotz der nur zwei Punkte aus den bisherigen drei Spielen das Überwintern im Wettbewerb das immer noch realistische Ziel.

"Die Situation ist nicht aussichtslos", unterstreicht der Trainer, aber: "Ich glaube, dass es sehr hilfreich wäre, morgen die drei Punkte hierzubehalten, um auch noch nach Weihnachten die Champions-League-Hymne zu hören."

Dabei wird Wout Weghorst sehr wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Der Stürmer ist nach seiner COVID-19-Infektion zurück im Training, ein Einsatz in der Startelf kommt jedoch wohl noch zu früh für den Niederländer.

"Der natürliche Weg der Dinge wäre ein Teileinsatz", sagt Kohfeldt, der sich bei dieser Frage komplett auf die medizinische Abteilung verlassen wolle. Denn: "Ich werde null Risiko eingehen." Was auf dem Rasen anders aussehen wird. Der VfL muss gewinnen, damit Kohfeldts Champions-League-Auftritt nicht nur von kurzer Dauer ist.