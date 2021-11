Kohfeldts Kettengeheimnis: Bornauw wackelt weiter, van de Ven fit

Vor dem Wolfsburger Auswärtsspiel in Bielefeld bangt Florian Kohfeldt weiterhin um den Einsatz von Verteidiger Sebastiaan Bornauw. Verändert der VfL-Trainer womöglich seine Formation?

Wolfsburgs Coach Florian Kohfeldt hütete am Donnerstag sein "Kettengeheimnis" vor dem Gastspiel in Bielefeld. imago images/regios24

Zumindest eines steht fest vor dem Wolfsburger Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Arminia Bielefeld: Maxence Lacroix wird ein letztes Mal rotgesperrt aussetzen müssen, Trainer Florian Kohfeldt muss sich bei seiner Abwehrbesetzung etwas einfallen lassen. Sebastiaan Bornauw wäre wie schon beim 1:0 gegen den FC Augsburg die logische Antwort, jedoch zog sich der Belgier vor zwei Wochen in diesem Spiel eine Fußverletzung zu, arbeitete in der Heimat am Comeback, für das es jedoch auch am Donnerstag noch kein grünes Licht gab. "Wir haben eine Chance", sagt Kohfeldt, "aber es ist noch nicht sicher." Der Coach wolle die Übungseinheit am Freitag abwarten, will den Abwehrhünen aber nur dann bringen, "wenn kein Risiko besteht".

Zwangsläufig muss sich Kohfeldt also mit Alternativen beschäftigen. Sowohl personell als auch mit Blick auf die Formation. Immerhin: Micky van de Ven, der als Bornauw-Ersatz in der zweiten Hälfte gegen Augsburg ein ordentliches Bundesligadabüt gefeiert hatte, steht nach seinem Trip zur niederländischen U 21 und anschließenden muskulären Problemen zur Verfügung. Ist der 20-Jährige jedoch auch schon so weit, dass er für die Startelf infrage kommt? Sowohl Kohfeldt und Sportdirektor Marcel Schäfer unterstreichen das Potenzial des Neuzugangs, wissen aber auch um den großen Schritt, den er aus der 2. Liga der Niederlande in die Bundesliga gemacht hat. "Wir versprechen uns das eine oder andere von Micky", sagt Schäfer - "in der Zukunft".

Kohfeldt: "Wir haben noch andere Alternativen in der Kette"

Und in der Gegenwart, die Bielefeld heißt? "Wir haben noch andere Alternativen in der Kette", verweist Kohfeldt, denkt womöglich an Spieler wie Kevin Mbabu, gibt sich aber geheimnisvoll. In seinen drei Spielen startete der neue VfL-Coach jeweils mit einer Dreierkette, gegen Augsburg stellte er in der Schlussphase auf eine Vierer-Abwehr um, zog Josuha Guilavogui ins Mittelfeldzentrum vor. Bleibt's zunächst bei der Dreier-Defensive? "Ich weiß es", so Kohfeldt, "aber ich werde es nicht sagen." Das Geheimnis lüftet er erst am Samstag.