Kohfeldts Freude für Arnold und Baku: "Jetzt liegt’s an ihnen"

Von den Corona-Ausfällen in der Nationalmannschaft profitieren zwei Spieler des VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold und Ridle Baku wurden nachnominiert - und hatten einen kurzen Weg zum DFB-Team.

Statt die Trainingseinheit mit den Wolfsburger Teamkollegen zu absolvieren und am Mittwoch (13 Uhr) ein Testspiel gegen Hansa Rostock zu bestreiten, ging es für Maximilian Arnold und Ridle Baku am Dienstag rüber in das Teamhotel der Nationalmannschaft. Am Morgen rief Bundestrainer Hansi Flick bei VfL-Coach Florian Kohfeldt an, der seine beiden Spieler selbstredend gerne freigab. "Das freut mich sehr für sie, gerade auch für Max. Er hat sich das verdient." Und das auch noch in Wolfsburg "an seinem Standort, bei seinem Verein".

Sein bislang einziges Länderspiel absolvierte Arnold 2014 gegen Polen (0:0), seither ignorierte ihn der DFB. Im April, als der EM-Zug ohne ihn und auch Teamkollege Baku trotz starker Saison beim VfL abfuhr, fragte sich der 27-Jährige: "Was soll ich noch mehr machen?" Arnold glaubte seinerzeit sogar, "dass uns ein bisschen die Lobby fehlt. Wenn ich die Leistungen in einem anderen Trikot bringen würde, wäre es vielleicht einfacher."

Ich bin optimistisch, dass sie dem Bundestrainer zeigen können, dass sie da auch dauerhaft dazugehören können Florian Kohfeldt

Nun die Rückkehr aufgrund der kurzfristig entstandenen Corona-Notsituation. Wenngleich Kohfeldt betont, schon in der vergangenen Woche mit Flick nicht nur über den erstmals nominierten Lukas Nmecha gesprochen zu haben, sondern auch da schon über Arnold und Baku. Der Nationalcoach habe betont, "dass er sie im Blick hat". Und nun schneller benötigt als gedacht.

Für Arnold und Baku, der bereits zwei Länderspiele absolviert hat, ist es die Chance, im DFB-Team Spuren zu hinterlassen. Das hofft jedenfalls ihr neuer Klubtrainer. "Ich bin optimistisch, dass sie dem Bundestrainer zeigen können, dass sie da auch dauerhaft dazugehören können", sagt Kohfeldt. "Es ist ein gutes Zeichen, dass sie zum Kreis derer gehören, die beobachtet werden. Jetzt liegt’s an ihnen, sich da festzuspielen." Angefangen am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im eigenen "Wohnzimmer" gegen Liechtenstein.