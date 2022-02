Kohfeldts Fingerzeige an Lukebakio und Waldschmidt

Neue Gefühlswelt für den VfL Wolfsburg: Nach Monaten in der Krise geht die Mannschaft von Florian Kohfeldt nach dem 4:1 gegen Fürth mit einem positiven Erlebnis in das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Eintracht Frankfurt. Und mit personellen Signalen des Trainers.

Nein, es war natürlich noch längst nicht wieder alles gut beim VfL Wolfsburg im Spiel gegen Fürth, der Dreier nach zuvor elf sieglosen Partien am Stück sorgte aber zumindest für eine vorübergehende Erlösung. "Drei Punkte waren das Allerwichtigste", sagt Trainer Florian Kohfeldt, der die Darbietung seiner Mannschaft nüchtern einordnete: "Eine ordentliche Offensivleistung mit vier Toren, die wir teilweise erzwungen haben. Keine richtig gute Defensivleistung, zu wenig Balleroberungen, ein Stück weit zu wenig Intensität gegen den Ball. Das muss unbedingt besser werden in Frankfurt."

Die Eintracht mit Kohfeldts Vor-Vorgänger Oliver Glasner ("Man kann nur den Hut davor ziehen, was er letztes Jahr hier erreicht hat") ist zweifelsohne ein anderer Gradmesser für den VfL, bei dem sich bei aller Kritik am Defensivverhalten der Mannschaft der Blick auf die Offensive richtet. Da, wo Max Kruse nun der Schlüsselspieler ist, wo Zwölf-Millionen-Euro-Einkauf Jonas Wind Spannung verspricht und Lukas Nmecha nach überstandener Knöchelverletzung womöglich schon am Freitag erstmals wieder dabei ist, wenn der VfL in die Main-Metropole aufbricht.

Kohfeldt: "Es wird um die Plätze gekämpft"

Hinter diesem Trio lauern noch namhafte Spieler wie Luca Waldschmidt, Maximilian Philipp, Dodi Lukebakio oder Bartosz Bialek auf ihre Chance. Kohfeldt schürt den Konkurrenzkampf. Wobei, so der Trainer, es immer eine Frage sei, "wie man Konkurrenzkampf bestreitet. Ist er leistungsfördernd für alle?" Der 39-Jährige gibt für seine Mannschaft die aktuelle Antwort: "Diesen Eindruck habe ich im Training. Es wird um die Plätze gekämpft." Was zuvor in der Saison nicht immer der Fall war …

Rollen in der Offensive haben sich dabei verschoben, zumal mit Aster Vranckx ein weiterer Konkurrent dazukam und der Belgier mit seinem Doppelpack gegen Fürth in der internen Torjägerliste mal eben an Waldschmidt (ein Treffer) und Lukebakio (noch ohne Saisontor) vorbeigezogen ist.

"Ich kann nur jeden Spieler ermutigen, sich aufzudrängen"

Für dieses Duo lieferte das Spiel gegen Fürth weitere Fingerzeige ihres Trainers. Der wechselte in der Offensive in der 65. Minute nämlich zunächst Philipp und Bialek ein, Waldschmidt kam erst nach 82 Minuten, Lukebakio blieb komplett draußen. Philipp traf (Kohfeldt: "Das sind genau die richtigen Zeichen“), Bialek verdiente sich seinen Einsatz durch gute Trainingsleistungen. "Es war kein Zufall", so der Coach, "dass Bartosz der erste Einwechsler war. Ich kann nur jeden Spieler ermutigen, sich aufzudrängen." Was vor allem Waldschmidt und Lukebakio als Aufforderung verstehen sollten.