Kohfeldts Eiltempo - doch für Euphorie ist es noch zu früh

Der VfL Wolfsburg ist in der Champions League wieder im Rennen. Das 2:1 gegen RB Salzburg zeigte aber auch, dass es noch zu früh ist für Euphorie bei den Niedersachsen.

Die Fans feierten ausgelassen, Spieler wie Maximilian Arnold oder Paulo Otavio holten ihre Kinder auf den Rasen. In dem Stadion, in dem keine zwei Wochen zuvor noch "Wir woll’n euch kämpfen seh´n" von den Rängen gebrüllt wurde, fand am Dienstagabend ein Familienfest statt. "Oh, wie ist das schön", jubelten nun die Fans, die ihre Mannschaft in Windeseile wieder liebgewonnen haben. Der Schlüssel zur rasch wiederhergestellten Harmonie ist in den Partymomenten schon nicht mehr zu sehen. Florian Kohfeldt zog sich nach seinem ersten Spiel in der Champions League in die Katakomben der mit 16.112 Zuschauern gefüllten Volkswagen-Arena zurück. "Das ist ein Sieg der Mannschaft, ich möchte mich nicht in den Vordergrund stellen."

Drei Basics sind zurück

Eine Mannschaft, die er jedoch in nur wenigen Tagen wieder in die richtige Bahn gelenkt zu haben scheint. Mit zunächst einmal simplen Dingen wie Intensität, Leidenschaft, Kampfbereitschaft. Basics, die unter Vorgänger Mark van Bommel abhandengekommen waren. Die aber die Voraussetzung sind, dass es auch in den kommenden Wochen erfolgreich weitergeht. Denn fußballerisch, das zeigte auch das Spiel gegen RB Salzburg (2:1), bleibt der VfL in dieser Saison noch vieles schuldig. Das erkennt auch Kohfeldt, der analytische wie eloquente Fachmann, dem es gelingt, Gutes und weniger Gutes des Spiels seiner Mannschaft angemessen zu servieren. Er macht deutlich: Für Euphorie in Wolfsburg ist es noch zu früh.

"Wir sollten uns nicht in die Tasche lügen", fordert der Coach einen klaren Blick auf die Geschehnisse. Die Defensive hat er durch die Veränderung der Grundformation und dem Schritt zur Dreier- bzw. Fünferkette erst einmal stabilisiert, das Spiel nach vorne weist aber nach wie vor viele Verbesserungspunkte auf. "Die grundsätzliche Art und Weise, wie wir mit dem Ball gespielt haben, war noch ausbaufähig", legte Kohfeldt den Finger in die Wunde, um direkt das Positive hinterherzuschieben: "Intensität, Leidenschaft und das Verteidigen waren sehr gut - darauf lässt sich aufbauen."

Ein Anfang ist gemacht, die Siege in der Liga gegen Leverkusen (2:0) und der erste Erfolg in der Königsklasse helfen Kohfeldt dabei, die Mannschaft von seinen Plänen zu überzeugen. Die wirken weit weniger dogmatisch als bei Vorgänger van Bommel, der den Ballbesitz in den Vordergrund seiner am Ende nur kurzen VfL-Zeit gestellt hatte. Ein Zufall, dass Wolfsburg nun sowohl in Leverkusen (34:66 Prozent) als auch gegen Salzburg (42:58) weit weniger am Ball war als der Gegner? Oder ist es Teil der Kohfeldt-Idee? "Ein bisschen von beidem", sagt der Trainer, der Probleme seiner Mannschaft mit dem Spielgerät in den eigenen Reihen diagnostiziert hat. Ungenauigkeiten bei den Staffelungen auf dem Spielfeld, Unklarheiten, wie sich die Spieler bewegen sollen. "Wir haben noch nicht diese letzte Sicherheit, um uns mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Pressingsituationen rauszuspielen." Dinge, die eigentlich seit Sommer auf dem Trainingsplan standen.

Alles, was wir tun, sollten wir mit Tempo tun. Florian Kohfeldt

Der VfL der Zukunft, das ist das unveränderte Vorhaben, soll variantenreich sein. Pressing, Gegenpressing und Umschaltfußball auf der einen Seite, Dominanz und Klarheit im Ballbesitz auf der anderen. "Ich glaube", sagt Kohfeldt, "dass wir auf Dauer beides bedienen können sollten. Je nachdem, was auch der Gegner erfordert." Eines, unterstreicht der 39-Jährige, will er in jedem Fall immer sehen: "Alles, was wir tun, sollten wir mit Tempo tun. Auch wenn wir Ballbesitz haben, sollten wir immer auf der Suche sein nach Tempoaktionen." Im Eiltempo hat es Florian Kohfeldt immerhin schon geschafft, die Stimmung zu drehen. Auf den Rängen und in der Mannschaft.