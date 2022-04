Kohfeldts Denkzettel für Steffen

Renato Steffen stand am Samstag überraschend nicht im Kader des Wolfsburger Heimspiels gegen Bielefeld. Nach der Partie brachte Florian Kohfeldt etwas Licht ins Dunkel.

Noch bei der 0:3-Niederlage in Augsburg hatte Steffen 90 Minuten auf dem Feld gestanden, konnte dabei aber ebenso wenig überzeugen wie zahlreiche andere Teamkollegen (kicker-Note 5,5). Trotzdem fehlte der Schweizer am Samstag gegen Bielefeld nicht nur in der Startelf, er stand durchaus überraschend gar nicht im Aufgebot. Stattdessen startete Yannick Gerhardt auf dem linken Flügel und rechtfertigte dieses Vertrauen mit zwei Torvorlagen.

Kohfeldt begründete die Ausbootung des 30-Jährigen, der schon das Abschlusstraining nicht mitgemacht hatte, nach dem 4:0-Sieg gegen die Arminia als "sportliche Entscheidung nach den Trainingseindrücken der letzten Tage" - ging dann aber noch näher auf die Hintergründe ein.

"Wir haben das vor dem Training in aller Vernunft besprochen. Wir sind dann gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass er nicht am Abschlusstraining teilnimmt", so Kohfeldt, der vielsagend anfügte: "Weil es einfach wichtig war, dass die Gruppe, die für dieses Spiel zusammenkommt - wo wir das Thema Mannschaft und Zusammenstehen hatten -, sich ungestört vorbereiten kann."

"Natürlich" sei Steffen über diesen Schritt nicht "nicht glücklich" gewesen. Kohfeldt betonte zugleich aber auch: "Es ist auch nicht so, dass da kein Weg zurück ist. Das war eine Entscheidung für ein Spiel."