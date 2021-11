Kohfeldts Ausnahme im Fall Philipp

Maximilian Philipp sendete am vergangenen Wochenende ein sportliches Lebenszeichen. In Bielefeld überzeugte der 27-Jährige als Joker - kehrt er in der Champions League in Sevilla nun in die Wolfsburger Startelf zurück?

Eigentlich redet Florian Kohfeldt, wenn es um Lob oder Kritik geht, nicht gerne über einzelne Spieler. Der neue Trainer des VfL Wolfsburg betont in seinen ersten Wochen bei den Niedersachsen immer wieder das Wir.

Nach dem 2:2 in Bielefeld am vergangenen Wochenende jedoch machte der 39-Jährige eine Ausnahme. Ihm war es ein besonderes Anliegen, Maximilian Philipp ein Extralob auszusprechen. Der war zur zweiten Hälfte ins Spiel gekommen, zeigte seine beste Leistung in dieser Saison (kicker-Note 2,5), bereitete den Ausgleich durch Lukas Nmecha vor. "Ihn will ich hervorheben", sagte Kohfeldt, "weil er hat uns eine Balance im Spiel gegeben. Das hat mich sehr gefreut für ihn."

Ihn will ich hervorheben, weil er hat uns eine Balance im Spiel gegeben. Das hat mich sehr gefreut für ihn. Florian Kohfeldt

Philipp nämlich hatte keinen so glücklichen Start unter dem neuen Trainer. In den ersten 45 Minuten beim Kohfeldt-Debüt in Leverkusen (2:0) stand er noch auf dem Feld, anschließend gar nicht mehr. Das machte, wie so oft schon in seiner Karriere, etwas mit dem sensiblen Fußballer.

Philipp, das fehlende Selbstvertrauen und Gedanken ans Karriereende

Die Problematik, die Philipp durch seine Karriere trägt, mit der er offen umgeht. Ihm fehle zu häufig das Selbstvertrauen, räumt der 27-Jährige ein. "Das ist schon seit Jahren mein Problem. Ich versuche daran zu arbeiten." Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Während seiner Zeit bei Dynamo Moskau 2019/20 dachte er sogar ans Aufhören, ans Karriereende mit Mitte zwanzig. Freunde und die Familie hielten ihn davon ab. Sein Wechsel nach Wolfsburg wurde zum Ausweg und Neuanfang.

Doch auch beim VfL läuft nicht alles rund. Dabei hatte er sich während der Leihe im vergangenen Jahr empfohlen, die Niedersachsen verpflichteten den offensiven Mittelfeldspieler im Sommer fest. Jedoch: So richtig in Schwung kam Philipp in dieser Spielzeit zunächst noch nicht, die geringe Einsatzzeit setzt ihm zu. "Das macht was mit der Psyche", hat er schon vor Jahren bei Borussia Dortmund erkannt, "dir fehlt das Selbstvertrauen, du sprichst dir die Qualität ab."

Arbeit an Körper und Kopf

Zweifel und Enttäuschung überwiegen dann in einer solchen Phase. "Das ist halt Fußball", sagte er zuletzt über seine Reservistenrolle. "Wir haben Gespräche geführt - ich hoffe, das ändert sich dann auch bald." In Bielefeld machte er mal wieder einen Anfang, am heutigen Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League beim FC Sevilla könnte er sogar in die Startelf zurückkehren. Philipp versucht alles, arbeitet am Kopf und am Körper. Er ist bemüht, Zuversicht auszustrahlen. "Ich bin ein positiver Mensch und glaube an mich."

Diesen Glauben muss auch Kohfeldt nachhaltig gewinnen. Der Trainer betont, dass längst nicht alles in Stein gemeißelt sei nach seinen ersten Spielen beim VfL. "Ich halte ihn für einen sehr guten Zwischenraumspieler", sagt er über Philipp, "er hat die Fähigkeiten, um auch mal den besonderen Moment auf dem Platz zu kreieren."

Parallel dazu muss Philipp seine Intensität erhöhen, gerade im Gegenpressing. Und, wie er selbst weiß: "Einfach selbstbewusster sein."