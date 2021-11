Kohfeldts Arbeit fruchtet - "Wir wissen alle, was wir machen müssen"

Besser hätte es für Florian Kohfeldt in Wolfsburg nicht losgehen können. Der neue VfL-Trainer erklärt, was nun wichtig ist.

Durfte in zwei Spielen zweimal jubeln: Florian Kohfeldt. AFP via Getty Images

"Dieser Sieg bedeutet viel, wir freuen uns sehr", sagte Siegtorschütze Lukas Nmecha nach dem 2:1-Sieg gegen Salzburg bei DAZN. Anschließend erklärte der Stürmer, was unter dem neuen Trainer anders ist: "Wir haben einfach das Selbstvertrauen zurückbekommen. Er stellt uns gut auf, macht eine gute Analyse, wir fühlen uns wohl auf dem Platz und wissen alle, was wir machen müssen."

Nach dem 2:0 in Leverkusen war es der zweite Sieg im zweiten Spiel unter Kohfeldt. "Ich habe heute ein paar Dinge gesehen, die besser waren als gegen Leverkusen. Diesen Weg werden wir weitergehen", so der Coach. "Der Sieg war unglaublich wichtig für den Wettbewerb." Denn die Wölfe haben nach dem ersten Dreier in Gruppe G nun wieder alle Chancen auf das Achtelfinale.

Dass sich seine Mannschaft nach der frühen 1:0-Führung etwas zurückzog, gefiel dem Trainer nicht. "Die frühe Führung hat uns gar nicht so gutgetan, die 20 bis 25 Minuten danach waren wir nicht gut. Nach dem 1:1 sind wir auf einmal wieder da", sagte Kohfeldt, der in Summe völlig zufrieden war: "Wir haben wirklich alles reingeworfen, was wir hatten. Mentalität, Intensität, Spiel gegen den Ball, alles war top. Ein großes Lob an die Mannschaft. Das wurde auch im Stadion honoriert, es war ein toller Abend."

Kohfeldt: "Die Jungs können selbstbewusst sein"

Das Auftreten in den letzten beiden Spielen kann den Wölfen Mut machen, der Trainerwechsel von Mark van Bommel zu Kohfeldt hat sich nach den ersten Eindrücken ausgezahlt. Angesprochen auf das von Nmecha erwähnte neue Selbstvertrauen sagte der neue Coach: "Die Jungs können selbstbewusst sein, sie haben die Einzelqualität, und wenn sie bereit sind, das zusammen auf den Platz zu bringen, warum sollen sie nicht selbstbewusst sein? Aber", fügte der Ex-Bremer an, "auch demütig. Der Weg momentan geht über Arbeit, Mentalität und Intensität. Da müssen wir uns nicht schämen."