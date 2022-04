Kohfeldts Ansage: "Die Mannschaft muss zeigen, dass es ein Ausrutscher war"

Trainer Florian Kohfeldt ist nach seiner COVID-19-Infektion zurück auf der Wolfsburger Kommandobrücke. Und steht mit seiner Mannschaft vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehörig unter Druck.

Raus aus der Corona-Isolation, rein in eine komplizierte Situation: Florian Kohfeldt musste am vergangenen Sonntag am Fernseher verfolgen, wie seine Mannschaft beim 0:3 in Augsburg sang- und klanglos unterging und sich im Abstiegskampf für 90 Minuten in besorgniserregender Verfassung präsentierte. Und auch wenn es schon wieder die dritte Pleite in Serie war, betrachtet der Trainer das Debakel vom vergangenen Spieltag betont isoliert. "Wir haben uns in eine Situation gebracht, die nicht angenehm ist. Wir dürfen nicht so auftreten wie in Augsburg. Der Leistungseinbruch kam auch für die Mannschaft überraschend", erklärt Kohfeldt und berichtet, dass sich sein Team intensiv mit der Ursachenforschung beschäftigt habe.

Das Ergebnis dieser internen Analyse muss am Samstag zu sehen sein, wenn gegen Bielefeld das nächste Abstiegsduell ansteht. "Die Mannschaft muss zeigen, dass es ein Ausrutscher war", fordert der Trainer, Sportdirektor Marcel Schäfer kündigt an: "Die Mannschaft möchte eine deutliche Reaktion zeigen."

Wenn man spielerisch nicht in der Lage ist, ein Spiel zu dominieren, dann wäre es ganz ratsam, sich physisch komplett dagegen zu wehren. Florian Kohfeldt

Wenn der Wille da ist, muss freilich auch der Körper mitspielen, wenn die laufschwächste Mannschaft (VfL) auf die laufstärkste (Bielefeld) der Liga trifft. In Augsburg ist Wolfsburg ganze zehn Kilometer weniger gelaufen als der FCA, eine Zahl, die Kohfeldt nicht akzeptieren kann. "Wenn man spielerisch nicht in der Lage ist, ein Spiel zu dominieren, dann wäre es ganz ratsam, sich physisch komplett dagegen zu wehren", betont er. "Das war für die Mannschaft ein Stück weit unerklärlich, dass in Augsburg scheinbar eine gewisse Blockade drin war. Das sollten wir am Samstag tunlichst nicht haben. Ich erwarte schon, dass wir uns in einem anderen körperlichen Zustand präsentieren."

Arbeit, Fußball, Leidenschaft - das Wolfsburger Leitmotiv spiegelt sich auf dem Rasen in dieser Saison viel zu selten wider. Davon abrücken will Sportdirektor Schäfer selbstredend nicht. "Für den Slogan wollen wir stehen." Gelichwohl räumt der 37-Jährige ein: "Es passt nicht hundertprozentig zu dem, wie wir uns im Moment präsentieren." Ohnehin sei in der aktuellen Situation eine Verschiebung der Prioritäten vonnöten. "In der Situation rückt das Fußballerische vielleicht an die dritte Stelle, Arbeit und Leidenschaft ist in unserer Tabellenregion mehr gefragt."

Nun ist die Mannschaft in der Pflicht, dies nachhaltig auf den Platz zu bringen. Eine Niederlage gegen Bielefeld würde den VfL endgültig in seine nächste schwere Krise stürzen lassen, ein Sieg würde einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten. Von einem Endspiel will Kohfeldt aber nichts wissen. "Wenn wir gewinnen, ist nichts vorbei. Wenn wir es nicht schaffen, ist es auch nicht vorbei."