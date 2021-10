Kohfeldt: "Wir werden eine Menge Mut brauchen"

An diesem Samstag in Leverkusen, nächsten Dienstag gegen Salzburg in der Champions League. Der Start für Florian Kohfeldt beim VfL hat es in sich. Mit viel Entschlossenheit soll sein Team sogleich die Handschrift des am Dienstag verpflichteten 39-Jährigen erkennen lassen.

"Ich bin aus der Sonne gekommen. Sonne ist hier jetzt auch wieder, aber das will ich nicht in Zusammenhang bringen", flachste der Neue, vom VfL aus dem Urlaub von der Insel Fuerteventura einbestellt, bei seiner Vorstellung über den goldenen Oktober, der sich auch in Niedersachsen in diesen Tagen breit macht.

"Wolfsburg im Tageslicht habe ich jetzt noch nicht so gesehen", fügte er allerdings gleich an, bisher vor lauter Arbeit eher wenig von den äußeren Bedingungen mitbekommen zu haben. "Die ersten Tage waren intensiv. Am schönsten war es mit den Spielern auf dem Platz."

Wir stellen uns auf starke Leverkusener ein. Florian Kohfeldt

Das Auftaktprogramm für den neuen Trainer hätte fulminanter kaum sein können. Schon die erste Arbeitsprobe muss Florian Kohfeldt mit dem VfL beim Top-Team Bayer Leverkusen ablegen. Weder dessen Pokal-Ausscheiden, noch physische Beeinträchtigungen des ersten Gegners spielen für den Wolfsburger eine Rolle. "Wir haben die Analyse des Gegners schon abgeschlossen und stellen uns auf eine starke Leverkusener Mannschaft ein."

Nach vielen positiven Einzelgesprächen mit den Spielern seines neuen Kaders stellt sich bei dem 39-Jährigen Zuversicht ein, sogleich seine neue Handschrift vermitteln zu können. "Wir werden eine Menge Mut brauchen, den Schalter umzulegen. Aber wir sind bereit dazu, weil wir wissen, dass wir uns gegenseitig absichern können."

Salzburg spielt (noch) keine Rolle

Das richtungweisende Spiel in der Champions League daheim gegen Salzburg nur drei Tage später habe er natürlich bereits im Kopf, spiele aber für den jetzigen Moment noch keine Rolle. "Ich werde nicht bewusst einen Spieler nicht spielen lassen mit dem Blick auf Dienstag. Wir werden am Samstag die bestmögliche Mannschaft aufbieten."

Abgesehen von den Langzeitverletzten werden freilich Jerome Roussillon, Admir Mehmedi, Luca Waldschmidt (alle muskuläre Probleme) sowie der an COVID-19 erkrankte Wout Weghorst fehlen. Immerhin: "Bei Wout gibt es gute Chancen, dass er am Dienstag gegen Salzburg wieder dabei ist", so Kohfeldt.

Kohfeldts Blick zurück

In unterschiedlichen Etappen, so Kohfeldt über das zurückliegende halbe Jahr, habe er sein Aus kurz vor dem Abstieg bei Werder Bremen im Mai verdaut. Bis Juli sei zunächst "bewusst Urlaub" angesagt gewesen, "dann habe ich angefangen, die Dinge zu reflektieren und auch mit vielen Spielern gesprochen. Sowohl mit denen, mit denen es gut lief, als auch mit jenen, die mich vielleicht nicht so gut fanden".

Natürlich habe er die neue Bundesligasaison dann wieder intensiv verfolgt, selbst bereit für eine neue Aufgabe sei er seit dem Oktober wieder gewesen, wenngleich: "Der Gedanke, darauf angewiesen zu sein, dass ein Kollege gehen muss, war aber nicht so schön."

Ich glaube nicht, dass die Hierarchie hier ein Problem ist. Florian Kohfeldt

Im Unterschied zu weitläufigen Gepflogenheiten tritt Florian Kohfeldt seinen Posten bei den "Wölfen" ohne einen aus früheren Zeiten vertrauten Assistenten an. "Ich glaube, dass hier sehr viel Expertise vorhanden ist, im Trainerteam und drumherum. Co-Trainer Michael Frontzeck kenne ich zudem schon sehr lange. Vielleicht hilft es, dass ich mich auf alle hier einlasse."

Auch an der Besetzung des Kapitänsamtes und Mannschaftsrates wird es keine Veränderungen geben. "Ich glaube nicht, dass die Hierarchie hier ein Problem ist."