Kohfeldt: "Wir befinden uns nicht im Sturzflug"

Der VfL Wolfsburg geriet in München unter die Räder, keine Frage. Trainer Florian Kohfeldt war dennoch nicht ganz unzufrieden, verriet aber auch, woran er in den kommenden Wochen arbeiten möchte - und das ist eine ganze Menge.

"Ich bin enttäuscht", sagte Kohfeldt nach Abpfiff bei "Sat 1", sagte aber auch, dass es "kein desolater Auftritt von uns" war. Nicht unzufrieden zeigte sich der VfL-Trainer mit der Leistung in Hälfte eins. "Wir haben uns entschieden, tief zu verteidigen, aber trotzdem aktiv zu sein und wir haben es geschafft, die Bayern über weite Strecken aus den ganz gefährlichen Räumen wegzuhalten." Erst das 2:0 und das 3:0 hätten dafür gesorgt, dass das Spiel "durch" war.

Insgesamt fiel Kohfeldts Urteil differenziert aus. "Kein Katastrophen-Auftritt, aber auch kein guter", sagte der 39-Jährige und verwies auch darauf, dass Wout Weghorst (8., 33.) zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich hatte. "Wir haben zwei Großchancen, von denen man eine machen muss, wenn man in München was holen will."

In der Tat hatten die Münchner vor der Halbzeit bis auf das 1:0 von Thomas Müller keine allzu großen Torchancen gehabt. Das lag aber auch daran, dass es die optisch deutlich überlegenen Bayern vor der Pause zu oft durch die Mitte versucht hatten. Nach Wiederanpfiff änderte der Rekordmeister dies - und feierte am Ende ein klares 4:0. So stand die siebte Pflichtspielniederlage der Wölfe in Folge fest.

Schäfer bekennt sich zu Kohfeldt

In München klappte es nicht mit dem Tor: Wout Weghorst. imago images/regios24

Wohl auch deshalb ist man in Niedersachsen nun froh, dass die Bundesliga sich in die Weihnachtspause verabschiedet - und in dieser soll der Startschuss für die Wende ertönen. "Wir müssen uns damit beschäftigten, dass man die schwierige Situation nicht verkennt, sondern annimmt", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer und gab sich davon "überzeugt, dass wir da durchkommen". Rückendeckung gab's für Trainer Florian Kohfeldt. "Selbstverständlich" antwortete Schäfer auf die Frage, ob der Trainer noch fest im Sattel sei, und sagte: "Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die Trendwende schaffen."

"Durch das Champions-League-Aus werden wir auf dem Platz sehr viel arbeiten können und Florian bietet das die Möglichkeit, an den Automatismen zu arbeiten", meinte Schäfer. Kohfeldt verriet dann auch noch bei DAZN, auf welche Themen er dabei den Fokus legen möchte - und das sind einige. "Offensivspiel, Staffelung, die Frage, wann man in die Tiefe geht, gemeinsames Verteidigen und das Verteidigen in der eigenen Box."

Kein "Sturzflug" wie in Bremen

Parallelen zu seiner Zeit in Bremen, wo er 2020/21 vor dem letzten Spieltag vom späteren Absteiger SV Werder entlassen wurde, sieht Kohfeldt übrigens nicht. "Es ist ganz anders als in Bremen", stellte Kohfeldt fest und erklärte, dass sich an der Weser "die Entwicklung über einen längeren Zeitraum angehalten" habe und dass es in Wolfsburg lediglich "Anker und Leitplanken" brauche. "Wir sind nicht im Sturzflug."

Dennoch gibt es in Wolfsburg viel zu tun. "Keine Mammutaufgabe", wie Kohfeldt meinte: "Wir haben Qualität in der Mannschaft und wir werden im Januar einen anderen Auftritt hinlegen."