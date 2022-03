Kohfeldt: "Wenn wir den Ball immer nur tief gewinnen, dann wird es schwer"

Vor dem Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg beim SC Freiburg lobt Wölfe-Coach Florian Kohfeldt die "immer geordneten" Breisgauer und mahnt bei der Mission Klassenerhalt zur Wachsamkeit.

Im Hinspiel Mitte Oktober verlor Wolfsburg mit 0:2 zuhause gegen die Freiburger. Eine Niederlage mit Konsequenzen, denn im Anschluss an die Partie wurde der bisherige Trainer Mark von Bommel entlassen.

Um seinen Job muss der jetzige VfL-Trainer nicht bangen: Kohfeldt und seine Wölfe verloren nur eines der vergangenen fünf Spiele. Vor den Breisgauern, auf die der VfL am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft, warnte er trotzdem: "Die Freiburger sind extrem fleißig. Sie betreiben sehr viel Aufwand, um die Räume zuzulaufen", so Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Wolfsburg trifft auf die beste Defensive der Liga

Mit dem Ball seien die Freiburger noch mutiger geworden und "auch wenn sie mal überspielt werden, sind sie sofort wieder da", sagte der 39-Jährige. Entsprechend früh will der Wolfsburger Coach zu Ballgewinnen kommen: "Wenn wir den Ball immer nur zu tief gewinnen, dann wird es schwer, weil die Freiburger da einfach zu fleißig sind und immer geordnet bleiben. So würde es schwer werden, ein Tor zu erzielen."

Die Freiburger Ordnung lässt sich in dieser Saison leicht an der Tabelle ablesen: Der SC kassierte gemeinsam mit dem FC Bayern die wenigsten Gegentore (27), steht auf Platz sechs in der Tabelle und spielt so um die Europapokal-Teilnahme.

Kohfeldt fordert "Präzision und Mut"

"Wir brauchen Präzision und Mut im Spiel mit dem Ball", fordert Kohfeldt von seinem Team. Während der SC nach oben schielen darf, warnt der Wolfsburger Trainer davor, das Thema Abstiegskampf beim VfL vorschnell abzuhaken: "Wir sollten sehr wachsam sein. Erledigt ist dieses Thema erst, wenn es auch rechnerisch feststeht", so Kohfeldt. "Wir sollten in dieser Phase einfach so viele Punkte wie möglich sammeln, um hinter den Klassenerhalt schnell einen Haken zu machen. Noch haben wir den Haken nicht dahinter, das muss uns allen klar sein." Aktuell befinden sich die Wölfe auf Rang zwölf mit acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Personell kann Kohfeldt nahezu aus dem Vollen schöpfen: Außer Paulo Otavio, William und Micky van de Ven seien alle gesund und einsatzfähig, so der Trainer, der sich auch zu Lukas Nmecha äußerte: Der lange verletzte Stürmer, der vergangene Woche beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin sein Comeback gab, habe die Woche "problemlos und voll trainiert. Man hat gesehen, dass er auch gegen Union schon Impulse setzen konnte. Dennoch wollen wir ihn sauber heranführen. Es sind mit Sicherheit mehr Minuten drin, ob es für die Startelf reicht, ist mit einem Fragezeichen versehen."