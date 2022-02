Kohfeldt: "Vom Kopf her war es außergewöhnlich"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

VfL Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth 4:1 (1:1)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Spielerisch war nicht alles top, aber vom Kopf her war es außergewöhnlich. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es für uns ganz wichtig war, diesen ersten Schritt zu gehen. Wir sollten aber auf keinen Fall denken, dass jetzt alles besser ist. Wir haben noch viel zu arbeiten. Unser Defensivverhalten war nicht immer optimal und wir müssen klarer spielen."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Heute hat uns etwas die Energie und Haltung gefehlt. Wir haben uns in den vergangenen Wochen in alle Schüsse geworfen, heute haben wir uns zweimal weggedreht. Ich weiß nicht, warum es so war. Der Unterschied zwischen heute und den vergangenen Wochen war sehr groß, was die physische Bereitschaft angeht."

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 2:5 (1:3)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Genau die Dinge, die wir angesprochen haben, das Umschaltspiel der Leverkusener, das hat uns bei drei Gegentoren beschäftigt. Die Niederlage ist bitter. Wir waren gefühlt nie im Spiel. Immer, wenn wir mal dran waren, wurde uns der Stecker gezogen. Das ist ein verdienter Sieg für Leverkusen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Diesmal waren die vielen Tore gut verteilt für uns, das war ein schöner Nachmittag und ein sehr guter Auftritt. Wir haben unsere Chancen gut genutzt, einige schöne Tore gemacht und waren zweikampfstark. Viele Angriffe haben wir gut zu Ende gespielt. In der Tabelle schauen wir nach unten, dass wir genug Abstand haben und unter die ersten Vier kommen."

Bayern München - RB Leipzig 3:2 (2:1)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war ein sehr interessantes Fußballspiel, sehr intensiv. Der Sieg war nicht 100 Prozent verdient. Es war ein offenes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir zu viel Risiko in Umschaltsituation genommen, die Ballverlustrate war zu hoch. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Geduld und mehr Kontrolle. Es war ein wichtiger Sieg und auch ein schöner."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Schade ist, dass wir zwei Eigentore geschossen haben. Das können wir besser verteidigen. Wir haben viele Sachen gut gemacht, wir nehmen viel mit. Jetzt geht es nach vorne."

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht. Nach Standardsituationen wurde es ungemütlich. Ich bin sehr unzufrieden und unglücklich mit dem Spiel und dem Ergebnis - aber wir machen weiter."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir sind wahnsinnig froh über die ersten drei Punkte im Jahr 2022. Ich kann der Mannschaft für ihren Einsatz und Willen nur ein großes Kompliment machen. Der Sieg tut uns allen sehr gut."

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Beide Mannschaften wollten den entscheidenden Punch setzen. Das Spiel ging hin und her, hat alles geboten. Wir haben uns den Punkt sehr verdient. Wir sind happy über den Teilerfolg."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wenn wir die Konter besser ausgespielt hätten, wären wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir unbedingt auf Sieg gespielt haben. Es war wichtig, dass wir eine Reaktion gezeigt haben nach dem 0:1."

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war sehr wichtig, ein Erfolgserlebnis zu haben. Die Hoffenheimer waren die bessere Mannschaft. Wir sahen in einigen Situationen nicht so gut aus, das lag auch am Gegner. Wir waren schon in der Lage, gefährlich zu werden, aber Zugriff auf den Gegner hatten wir kaum. Ich hoffe, dass es uns einen Schub gibt für die kommenden Wochen."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war das erwartet intensive Spiel. Wir kommen richtig gut rein, haben auch Chancen, die wir nicht nutzen. Der Gegner hat eiskalt zugeschlagen. Wir sind angefressen. Wir werden die Dinge einfach noch mehr erarbeiten müssen. Das nervt. Wir müssen schauen, dass wir die Momente wieder für uns kreieren."

1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 (1:0)

Andre Pawlak (Co-Trainer 1. FC Köln): "Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit, das zweite Tor nachzulegen. Das haben wir nicht geschafft. Es gab viele Situationen, die wir im letzten Moment blocken konnten. Wir haben das Quäntchen Glück gehabt, mich ärgert nur ein bisschen, dass wir nicht früher den Deckel draufmachen konnten."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die ersten 35 Minuten waren wir nicht ballsicher genug. Der Spielaufbau war zu unruhig. Beim Gegentor waren wir nicht aufmerksam und wurden übertölpelt. Die zweite Halbzeit war absolut in Ordnung. Es war ein offener Schlagabtausch, aufgrund der ersten 35 Minuten verlieren wir das Spiel nicht unverdient."

FC Augsburg - Union Berlin 2:0 (1:0)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, verdient gewonnen. Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft, wir haben es wirklich sehr gut gemacht, den Plan sehr intensiv umgesetzt. So muss es sein, so wollen wir weitermachen. Dann können wir auch unsere Punkte holen. Es geht nicht alles auf Knopfdruck. Es geht nicht steil nach oben, sondern in kleinen Schritten mit Höhen und Tiefen. Aber so müssen wir weitermachen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das war ein nicht unverdienter Sieg für Augsburg. Nach unserer ersten Chance wurde es wild, das hatte auch mit dem hohen Anlaufen von Augsburg zu tun. Die haben uns gestresst, dann haben wir die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen. Wir hatten trotzdem unsere Möglichkeiten, vor allem in der zweiten Hälfte. Aber nach dem 2:0 war es schwer zurückzukommen. Die Frage nach Max Kruse kann ich nicht beantworten. Er ist ein Unterschiedspieler, aber es bringt nichts mehr, über ihn zu diskutieren, weil er nicht mehr bei uns ist."

Hertha BSC - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt mit viel Energie und Intensität. Wir hatten alles unter Kontrolle. Mit dem einzigen Schuss aufs Tor haben wir den Ausgleich bekommen. Damit müssen wir leben - leider. Wir müssen uns an der ersten Halbzeit orientieren, dann werden wir unsere Punkte auch holen."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir wollten etwas mitnehmen. Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Da haben wir alle Zweikämpfe verloren. Dann haben wir etwas umgestellt. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Punkt nicht unverdient. In der Halbzeit war ich sauer."