Kohfeldt über Mbabu: "Ich war nicht erfreut, er hat aber nichts Verbotenes getan"

Kevin Mbabu wird dem VfL Wolfsburg erst einmal fehlen. Der Schweizer wurde wie schon im Juli 2020 positiv auf das Coronavirus getestet und sitzt in Dubai fest. Am Mittwoch sprach Trainer Florian Kohfeldt über den Schweizer Nationalspieler.

Das Wichtigste vorweg: Kevin Mbabu gehe es gut, berichtete Florian Kohfeldt von seinem Spieler, der beim Trainingsauftakt aufgrund einer erneuten COVID-19-Infektion fehlte. Die Tatsache, dass der 26-Jährige ungeimpft war, sorgte nicht erst jetzt für so manches Stirnrunzeln beim VfL. Der Trainer war am Mittwoch jedoch bemüht, eines klarzustellen: "Kevin hat nichts Verbotenes getan. Ich halte nichts davon, jemanden öffentlich an die Wand zu nageln."

Lukebakio fehlt aufgrund eines unklaren Testergebnisses

Dennoch: Erst einmal wird Mbabu seinem Team fehlen, in Dubai befindet sich der Schweizer in Quarantäne, wohl für zehn Tage. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatte Mbabu seinen Arbeitgeber vor organisatorische Herausforderungen gestellt, weil er als Ungeimpfter teilweise nicht mehr mit dem Team in Hotels übernachten durfte. Abläufe mussten verändert und angepasst werden. Zunächst auch für Dodi Lukebakio, der mittlerweile geimpft sein soll.

Den Trainingsauftakt am Mittwoch verpasste der Belgier jedoch auch aufgrund eines unklaren Coronatests. "Es ist nun mal so, dass wir uns immer wieder dieser Risikoabwägung bewusst sein müssen, was es für unseren Beruf bedeuten kann", erklärte Kohfeldt und räumte beim Thema Mbabu und dessen fehlender Impfung ein: "Ich war mit Sicherheit nicht erfreut." Eines stellte der Trainer aber noch einmal klar: "Ich kritisiere ihn nicht dafür."

Sportlich wird Kohfeldt zunächst ohne den Rechtsverteidiger auskommen müssen. Er hofft auf die baldige Rückkehr des Verteidigers. "Wir werden jeden brauchen in der Rückrunde."