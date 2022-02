Kohfeldt über Kruse: "Ich finde es schwierig, wie teilweise mit ihm umgegangen wird"

Vier Spieler weg, drei neue da: Der VfL Wolfsburg ist mit verändertem Kader in die Vorbereitung auf das brisante Kellerduell am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Greuther Fürth gestartet. Anschließend sprach Trainer Florian Kohfeldt.

Fünf Grad Celsius, extremer Wind, Regen, ungemütlich. Das Wetter passte am Dienstag perfekt zur Situation des VfL Wolfsburg. Und doch herrscht zumindest ein bisschen Aufbruchstimmung rund um den VfL, der mächtig aktiv war in den vergangenen Tagen auf dem Transfermarkt. Zur Zufriedenheit von Trainer Florian Kohfeldt. Nach dem Training sprach der Fußballlehrer über…

… die Abgänge Wout Weghorst, Josuha Guilavogui, Daniel Ginczek und Admir Mehmedi: Zunächst einmal bedankte sich Kohfeldt bei dem Quartett („Sehr verdiente Spieler haben uns verlassen“), allen voran bei Ex-Kapitän Guilavogui, der seit 2014 das VfL-Trikot trug, nun bei Girondins Bordeaux anheuerte. "Es war keine Frage, seinem Wunsch nach mehr Spielzeit zu entsprechen." Und auch Weghorst, der nach Burnley ging, sei mit dem Wechselwunsch an den VfL herangetreten. "Es ist ihm schwergefallen, den VfL in solch einer Situation zu verlassen, aber es war sein Traum, in der Premier League zu spielen." Durch die Zugänge in der Offensive, Max Kruse und Jonas Wind, glaubt Kohfeldt jedoch, "dass wir unser Spiel etwas facettenreicher gestalten können". So sei es auch "eine Chance gewesen, die wir wahrgenommen haben". Der Trainer spricht von "wichtigen Tagen" für den VfL. "Wir haben klar demonstriert, dass die sportliche Leitung bereit ist, zu handeln und die Situation nicht klaglos hinzunehmen."

Er wird unserem Kader eine Richtung geben, die wir sehr gut finden. Florian Kohfeldt über Max Kruse

… die drei Neuzugänge: Alle drei standen am Dienstag auf dem Trainingsplatz. Der 18-jährige Kevin Paredes, der für 6,5 Millionen Euro von D. C. United kam, wird gewiss am meisten Zeit zur Akklimatisierung benötigen. "Sehr spannend", findet Kohfeldt den Amerikaner für die linke Außenbahn. "Er bringt unglaublich viel Tempo mit, wirkt unbekümmert." Jonas Wind, für zwölf Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichtet, sei ein "spielender und kopfballstarker Mittelstürmer, der unser Kombinationsspiel bereichert". Und Kruse, den Kohfeldt bestens aus gemeinsamen Bremer Zeiten kennt: "Sowohl vom Fußballerischen her als auch von der Organisation des Pressings, von der Kommunikation und der Mentalität wird er unserem Kader eine Richtung geben, die wir sehr gut finden."

Wiedervereinigung mit Kruse kein Alleingang

… seine Rolle beim Kruse-Deal: "Kein Trainer verpflichtet hier Spieler, sondern der Verein", unterstreicht Kohfeldt. Es sei eine "komplett gemeinschaftliche Entscheidung" gewesen und "kein Florian-Kohfeldt-Vorschlag", versichert er. Der 39-Jährige weiß selbstverständlich über die besonderen Qualitäten des 33-Jährigen zu berichten und hebt die Art und Weise hervor, "wie er Fußball lebt, wie er kommuniziert und ein Stück weit die Stimmung in der Kabine ins Positive, zu einer Siegermentalität drehen kann".

… den in der Vergangenheit auch immer wieder polarisierenden Typen Kruse: "Ich finde, dass er schon auch falsch wahrgenommen wird in den letzten Jahren." Kohfeldt fragt, was man von einem Fußballer erwartet. "Dass er Leistung bringt und den letzten Tropfen auf dem Platz lässt. Ich kann mich an kein Spiel von Max Kruse in den letzten sechs Jahren erinnern, in dem er das nicht getan hat. Und mir ist nicht bekannt, dass er in letzter Zeit dramatische Eskapaden hatte. Ich finde es schwierig, wie teilweise mit ihm umgegangen wird. Ich weiß aber auch, dass ihn das relativ kalt lässt."

… die sich ergebenden Veränderungen in der Mannschaft: Allen voran Kruse dürfte schon am Sonntag gegen Fürth in der Anfangsformation stehen, auch Wind kann schnell zum Startelfkandidaten werden. Es bleibt wenig Zeit, die Neuen ins Spiel zu integrieren, wenngleich der Trainer das nicht als große Problematik auffasst. "Ich habe keine Sorgen, dass wir durch sie Automatismen von hinten heraus verlieren. Es wäre etwas komplizierter gewesen, wenn wir zwei Innenverteidiger hätten ersetzen müssen." Dennoch wird sich auch das Spiel im letzten Drittel zwangsläufig verändern durch das neue Duo. "Beide können auf jeden Fall zusammen spielen", sagt Kohfeldt, "Max hat bei mir in Bremen als Sturmspitze gespielt. Wir werden sehen, was für die Mannschaft besser ist." Denkbar ist es jedenfalls, dass Kohfeldt seine 3-4-2-1-Formation "im Detail" verändert.

Partie gegen Fürth "ein wichtiges Spiel für uns alle"

… das von Geschäftsführer Jörg Schmadtke allgemein zum "Endspiel" deklarierte Duell mit Fürth: Es ließ sich zuletzt durchaus so interpretieren, dass alles andere als ein Sieg gegen Fürth zum erneuten Trainerwechsel in Wolfsburg führen würde. Nun kam Stürmer Kruse mit dem expliziten Hinweis darauf, dass Kohfeldt eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe. Wäre es dann nicht kurios, würde der VfL diese Verbindung nach nur 90 Minuten wieder trennen? "Es ist ein wichtiges Spiel für uns alle", betont der Coach. "Aber wir beschäftigen uns intern nicht mit solchen Szenarien und Themen. Wenn wir das tun würden, dann würden wir den Misserfolg einkalkulieren. Das würde so viel Energie kosten." Also denkt Kohfeldt positiv: "Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir am Wochenende gewinnen, dann stellt sich diese Frage nicht."

… die Stimmung innerhalb der Mannschaft: "Es wäre vermessen, nach 90 Minuten Training die neue Stimmung zu propagieren", hält sich Kohfeldt zurück. Er weiß, dass der Kader "gestandene Spieler mit Einfluss in der Kabine" verloren hat. "Es formt sich jetzt etwas Neues im Thema Hierarchie und Rollen. Es ist aber auch nicht so, dass wir keine gestandenen Spieler mehr hatten." Mit Guilavogui ging ein Stellvertreter von Kapitän Koen Casteels und Mitglied des Mannschaftsrats, bedarf es da einer Neubesetzung? "Das", sagt Kohfeldt, "werden wir in den nächsten Tagen noch besprechen."

Rückkehrer erweitern Optionen

… die Rekonvaleszenten Xaver Schlager und Lukas Nmecha: Schlager stand nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen August am Dienstag erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Platz, machte, wenn auch noch gedrosselt, erste Spielformen mit. "Wunderbar", sagt Kohfeldt, "ein schöner Moment. Auch wie die Jungs ihn willkommen geheißen haben nach der langen Verletzung. Wir können die Hoffnung haben, dass er Ende Februar wieder auf dem Bundesligaplatz steht." Das gilt auch für Nmecha, der noch in dieser Woche von seiner Reha in Belgien nach Wolfsburg zurückkehrt. "Mit absoluter Sicherheit wird er, wenn nichts passiert, noch im Februar wieder auf dem Platz stehen." Weitere Verstärkungen also, die der VfL im Abstiegskampf gut gebrauchen kann.