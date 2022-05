Kohfeldt trifft auf Baumgart: "Wir werden uns in die Quere kommen"

Entspannung trifft auf Euphorie: Der VfL Wolfsburg hat mit dem Klassenerhalt sein weit nach unten korrigiertes Saisonziel erreicht und muss am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln antreten, der noch mittendrin ist im Rennen um das internationale Geschäft.

Sie schätzen sich gegenseitig, absolvierten 2015 gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang: Am Samstag treffen mit Florian Kohfeldt und Steffen Baumgart in Köln zwei gute Bekannte aufeinander. Ein gutes Verhältnis, das womöglich für 90 Minuten ein wenig ruhen muss. "Wir werden uns garantiert das eine oder andere Mal in die Quere kommen, da wird auch das eine oder andere Wort fallen", glaubt Kohfeldt, ist aber zugleich überzeugt: "Nach dem Spiel werden wir uns in den Arm nehmen, dann ist alles gut. Das schätze ich sehr an Steffen, das ist eine herausstechende Eigenschaft bei ihm."

Kohfeldt erwartet eine hitzige Atmosphäre in der Coaching Zone und macht damit auch deutlich: Obwohl der Klassenerhalt für seine Mannschaft geschafft ist, wird der Trainer an der Seitenlinie kein bisschen lockerlassen. Die Saison austrudeln zu lassen, kommt für den 39-Jährigen nicht infrage. "Das wäre fatal, so zu denken." Vielmehr hofft er, dass seine Mannschaft, befreit vom Druck durch die in den vergangenen Wochen ständig drohenden Abstiegsränge, gelöst aufspielen kann vor vollem Haus. "Ich setze darauf, dass wir mit Freude nach Köln fahren, das wird ein Riesenspiel. Der FC spielt total energiegeladen, wir werden dagegengehen müssen. Das Spiel ist genug Ansporn, wir wollen uns mit positiven Erlebnissen aus dieser Saison verabschieden."

Bornauw fällt aus - Gerhardt für Roussillon?

Definitiv fehlen wird gegen seinen Ex-Klub Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw, der an einer schweren Rückenprellung laboriert. Und auch der Einsatz von Linksverteidiger Jerome Roussillon ist nach einem Trainingsunfall fraglich. Sein Ersatz könnte ein anderer Ex-Kölner sein: Yannick Gerhardt, der bis 2016 für den FC gespielt hat.

