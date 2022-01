Kohfeldt: "… sonst ist der Wettbewerb in Gefahr"

Die Corona-Pandemie hält die Bundesliga in Atem. Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt sorgt sich um den sportlichen Wettbewerb.

Es gibt dieser Tage kaum einen Klub, der nicht mindestens einen COVID-19-infizierten Spieler ersetzen muss. Der VfL Wolfsburg ist ebenso betroffen. Dodo Lukebakio und Aster Vranckx fallen am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum aus, Daniel Ginczek befindet sich aufgrund eines Infektionsfalls im privaten Umfeld in Quarantäne. Mit drei Ausfällen im Zusammenhang mit der Pandemie steht der VfL sogar noch gut da, vor allem der FC Bayern hat vor dem Rückrundenstart einen erheblichen personellen Engpass. "Es hat massiven Einfluss auf den Wettbewerb, wenn aufgrund der Pandemie Spiele stattfinden, wie sie heute Abend stattfinden", sagt Wolfsburgs Florian Kohfeldt, "das ist für alle Trainer schwer zu akzeptieren."

Aufmerksam hat der VfL-Coach verfolgt, wie sein Kollege Julian Nagelsmann („Warum soll ich jetzt rumheulen“) mit der Situation umgeht. "Ich finde es bemerkenswert", sagt Kohfeldt. "Man sollte nicht klagen, sondern die Situation annehmen." Gleichwohl sorgt sich der 39-Jährige vor den sportlichen Auswirkungen der Lage, die mancherorts außer Kontrolle zu geraten scheint. "Die Häufung sollte nicht zu häufig vorkommen, sonst ist der Wettbewerb wirklich in Gefahr."

Kohfeldt geht die Rückrunde betont positiv an

Gefährlich ist es für den VfL Wolfsburg auch aus sportlicher Sicht, die Abstiegsränge sind bedrohlich nahe. Kohfeldt geht die Rückrunde dennoch betont positiv an. "Ich spüre keinen höheren Druck, sondern eine höhere Vorfreude. Wir wollen etwas Neues schaffen und uns nicht auf etwas zurückbesinnen." Der Wolfsburger Neuanfang beginnt in Bochum - Stand Freitag ohne weiteren Corona-Fall.