Kohfeldt positiv auf Coronavirus getestet

Der VfL Wolfsburg muss vorübergehend auf Florian Kohfeldt verzichten. Der Cheftrainer hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim FC Augsburg kann Kohfeldt damit vorerst nicht mehr das Training leiten. Nachdem es im familiären Umfeld einen Coronafall gegeben hatte, schlug auch der Schnelltest des 39-Jährigen an. Ein PCR-Test brachte dann die Gewissheit. Kohfeldt hatte sich Klubangaben zufolge "schon vorab in häusliche Quarantäne begeben und hatte keinerlei Kontakt zum Trainerstab oder zur Mannschaft".

Womöglich muss der VfL damit am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf seinen Cheftrainer an der Seitenlinie verzichten. Wolfsburg tritt beim fünf Punkte entfernten FC Augsburg an und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Das Training übernimmt vorerst Vincent Heilmann. Der Co-Trainer muss allerdings ohne seinen Kollegen Michael Frontzeck auskommen, der nach einem operativen Eingriff im Gesicht bis zum Saisonende nicht zur Verfügung steht. Der Routinier soll zur neuen Saison in den Trainerstab zurückkehren.