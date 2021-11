Kohfeldt ohne Kapitän Casteels: "Für uns ist das kein Riesenthema"

Vertrauen für den Ersatzmann: Pavao Pervan steht am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Tor des VfL Wolfsburg, wenn es beim FC Sevilla in der Champions League um viel geht.

Als die Wolfsburger Mannschaft um 18.32 Uhr den Rasen im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan zum Abschlusstraining betrat, fehlte einer: Koen Casteels trat die Reise nach Andalusien nicht an, am Sonntagabend wurde er nach aufgetretenen Symptomen positiv auf COVID-19 getestet. Der Kapitän fehlt also im so wichtigen vorletzten Gruppenspiel in Sevilla.

"Natürlich müssen wir es nicht weglügen", sagt Florian Kohfeldt. "Wenn der Kapitän kurzfristig ausfällt, dann ist das nichts, was einen freut." Demonstrativ bleibt der Coach aber gelassen. Denn: "Ich will auch betonen, dass wir mit Pavo einen Ersatz haben, der extrem verlässlich ist, der neben seiner Qualität als Torwart in der Mannschaft eine wichtige Rolle spielt. Er ist ein Führungsspieler, obwohl er nicht immer spielt."

Gemeint ist Pavao Pervan, Wolfsburgs Ersatzkeeper, der am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Champions-League-Debüt feiern wird. Niklas Klinger, der dritte im Torwartbunde, wird auf der Bank Platz nehmen, zudem wurde Nachwuchskeeper Philipp Schulze zu den Profis beordert. "Es tut mir sehr leid für Koen", erklärt Kohfeldt, um direkt wieder den Blick auf Pervan zu lenken: "Es ist für uns kein Riesenthema, wir werden einen sehr guten und souveränen Torwart im Tor haben."

Davon ist auch Josuha Guilavogui überzeugt. "Immer", sagt er, "wenn Pavo gespielt hat, hat er gute Leistungen gezeigt." Zu Casteels hatte der Franzose, der sich nach Wadenproblemen einsatzbereit zeigt und beim Abschlusstraining auf dem Rasen stand, am Sonntag telefonischen Kontakt. "Es geht ihm gut", berichtet Guilavogui, "er hat keine schweren Symptome." In Sevilla muss es dennoch Pervan richten.