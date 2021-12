Kohfeldt: "Nach vier Minuten war ich schon sehr sauer"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 3:0 (2:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Ich habe ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen, die zwei frühen Tore haben geholfen. Wir haben viele Sachen richtig gut gemacht. Nach ein paar nicht so guten Leistungen war das heute sehr gut."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben nicht so viel richtig gemacht und verdient verloren. Nach vier Minuten war ich schon sehr sauer. Ich muss deutlich sagen, dass das natürlich dauerhaft nicht unser Anspruch sein kann, so ein Auswärtsspiel abzuliefern. Jetzt geht der Fokus sofort auf das Spiel gegen Lille."

Bayer Leverkusen - SpVgg Greuther Fürth 7:1 (3:1)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir schießen das 3:1 zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten Schwierigkeiten, uns zu entfalten. Es spricht für die Qualität der Mannschaft, dass sie aus den Chancen so viel gemacht hat. Kompliment."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir mussten ein paar seelische Wunden lecken in der Kabine. Glückwunsch an Leverkusen zu einem völlig verdienten Sieg. Es ist immer schwer, nach einem 1:7 die richtigen Worte zu finden. Wir sind rangekommen, dann bekommen wir das 1:3 kurz vor der Pause. Das 1:4 fällt dann zu früh. Vor Leverkusen und deren Qualität muss man dann den Hut ziehen."

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind nach dem frühen Rückstand schnell zurückgekommen. Die Mannschaft hat dann Charakter gezeigt, gedrückt und gedrängt. Wir hätten uns mit dieser Leistung den ersten Heimsieg gewünscht. Aber die Fans wissen, dass die Mannschaft ihr Herz auf dem Platz gelassen hat."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Das war kein gutes Spiel von uns, das muss man so sagen. Die Jungs haben sich gewehrt und gekämpft, um am Ende den Punkt zu holen, mehr wäre aber auch nicht verdient gewesen. Wir haben nicht annähernd das auf den Platz gebracht, was nötig gewesen wäre. Bielefeld hat den Abstiegskampf angenommen, und wir hatten keine passende Antwort."

FC Augsburg - VfL Bochum 2:3 (0:3)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Das ist ein Rückschlag, natürlich wollten wir heute gewinnen. Wir sind sehr enttäuscht, denn es war trotzdem möglich, das Spiel zu drehen. Aber dafür musst du die 100-prozentigen Torchancen verwerten. Das ist bitter, aber wir werden weiterarbeiten. Uns haben auch vier Innenverteidiger gefehlt, das kann kein Bundesligist ersetzen. Wir können trotzdem punkten, wir können trotzdem gewinnen, das ärgert mich."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir sind auch nicht so schlecht in die zweite Halbzeit reingekommen, aber nach dem ersten Gegentor geht auf einmal die Zitterei los. Ich muss Augsburg einen Riesenrespekt zollen, wie sie versucht haben, das Spiel zu drehen. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, wir sind froh, drei Punkte mitgenommen zu haben. Wir werden jetzt die Rückfahrt genießen."

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Dennoch lagen wir dann 0:1 hinten - der Gegentreffer war ein Weckruf für uns. Danach waren wir zielstrebiger. Der Sieg war mit sehr viel Mentalität verbunden."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir sind alle enttäuscht aufgrund dieser unnötigen Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. Unser Defensivverhalten war nicht gut. Wir müssen alle drei Gegentore besser verteidigen."

1. FC Union Berlin - RB Leipzig 2:1 (1:1)



Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das waren drei wichtige Punkte für uns. Es war ein sehr mutiger Auftritt meiner Mannschaft, die den Plan, den wir gehabt haben, toll umgesetzt hat. Sie hat viel Leidenschaft gezeigt, die Mentalität war da, wir waren unermüdlich und im Spiel mit Ball mutig. Negativ war vielleicht, dass wir das Spiel nicht schon früher entschieden haben."



Marco Kurth (Co-Trainer RB Leipzig): "Die Aufgabe war hart, das haben wir auch vorher schon gewusst. Union ist eine Mannschaft mit viel Emotionalität, vielen Standards. Leider haben sie es zweimal sehr gut gemacht und am Ende verdient gegen uns gewonnen. Die Jungs sind sehr enttäuscht, sie haben so eine Situation auch noch nicht erlebt. Das siehst du denen an."