Kohfeldt: "Mir wird häufig nachgesagt, ich erkläre zu viel"

Bei Werder war Florian Kohfeldt (40) erst Shootingstar, dann Gesicht des Abstiegs. In Wolfsburg folgte früh das Aus. Ein Gespräch über Aufstieg, Fall und neue Perspektiven.

Treffpunkt Parkhotel Bremen. Hier hat Florian Kohfeldt zwischen November 2017 und Mai 2021 als Cheftrainer die Profis des SV Werder auf Heimspiele vorbereitet. Hier analysiert er im Gespräch mit dem kicker seine bisherigen Stationen in Bremen und Wolfsburg sowie den Weg vom gehypten Trainer-Shootingstar zum vermeintlich Gescheiterten.

Es ist sein erstes großes Interview seit dem im vergangenen Sommer jäh beendeten Kurzzeit-Engagement beim VfL. Dass Kohfeldt mehr ist als eine Eintagsfliege, belegt schon diese Statistik: Mit 125 Spielen steht er auf Platz 3 der Bremer Bundesligatrainer hinter Otto Rehhagel (493) und Thomas Schaaf (480).

Herr Kohfeldt, wie haben Sie die Monate seit dem Wolfsburg-Aus genutzt?

Zum einen natürlich mit der Familie. Ansonsten habe ich versucht zu reflektieren, war in vielen Stadien und habe versucht, mich grundlegend weiterzubilden. Etwa bei der Beschäftigung mit Daten, die auch unter taktischen Gesichtspunkten noch viel Potenzial bergen.

Zum Beispiel?

Positionsdaten könnten für die Vermittlung von Inhalten einen ähnlichen Schritt nach vorne bedeuten wie die Video-Analyse. Man könnte etwa einem Innenverteidiger aufzeigen: Du hattest 50-mal die Chance, den Ball zwischen die beiden letzten Ketten des Gegners zu spielen, hast es aber nur zwölfmal gemacht. Damit lässt sich weitaus mehr anfangen, als wenn ich ihm nur eine Szene zeige, in der er es hätte machen können.

Gab es in der Zeit Angebote, über die Sie hätten nachdenken müssen?

Es gab zum Glück die eine oder andere Offerte, was immer gut ist fürs Selbstwertgefühl. Eine davon, von einem Erstligisten im Ausland, hätte ich gerne angenommen, da bin ich ganz ehrlich. Der Verein hat sich dann leider final anders entschieden. Ansonsten war noch nicht das Passende dabei. Wobei ich nach meinen letzten Erfahrungen auch sehr sorgfältig prüfe, was ich machen möchte.

Das heißt?

Mir schwebt eine Arbeitsweise vor, die vermutlich nicht in jedes Umfeld passt. Es geht dabei um die Auffassung von Fußball, von Entwicklung und den Einfluss auf Strukturen. Am besten wirken kann ich bei einem Commitment aller Beteiligten auf Tempo- und Kombinationsfußball. Neben dem Erfolg sollte die Entwicklung junger Spieler im Fokus stehen. Und ich möchte produktiv einwirken auf die Atmosphäre zwischen Mannschaft, Staff und dem ganzen Verein. Die Profis bilden keine Insel, sie müssen Teil des Vereins sein und ausstrahlen auf dessen Kultur.

Ich kann Typen zulassen und habe sie gerne in der Mannschaft. Florian Kohfeldt

Hatten Sie Ihr Ja zu Wolfsburg also vorab nicht gründlich genug geprüft?

Ich würde sagen: Gewisse Dinge, die ich dort vorfand, hätte man von außen sogar bei gründlicherer Prüfung nicht erkennen können.

Welche?

Die Mannschaft war körperlich relativ weit weg von ihrem Limit. Zum anderen gab es keine stabilen Hierarchien im Team. Und schließlich zum damaligen Zeitpunkt auch keinen Konsens darüber, wie wir Fußball spielen wollten. Die einen wollten sich übers Spiel gegen den Ball definieren, andere über dominanten Ballbesitz. Ich glaube, das alles wurde auch den Verantwortlichen erst im Laufe der Zeit so richtig bewusst.

Muss nicht der Trainer den Stil vorgeben, der am besten zum Team passt?

Absolut. Deshalb war mein Ansatz in Wolfsburg auch anders als zu Beginn in Bremen - mit Priorität auf der Defensive. Das weit verbreitete Vorurteil, es gebe Offensivtrainer und Defensivtrainer, ist Unsinn. Den idealen Stil für die jeweilige Mannschaft zu finden, ist aber immer auch ein Prozess. Und im besten Fall ist die Mannschaft schon nach einer bestimmten Idee zusammengestellt.

Stichwort fehlende Hierarchie: Wollte kein Spieler Verantwortung übernehmen oder hielt sich jeder für den Chef?

Zunächst mal habe ich gerne Typen in einer Mannschaft und glaube, dass ich Typen zulassen, also mit anderen Meinungen umgehen kann. Hierarchie heißt für mich aber: Verantwortung übernehmen, und zwar auf dem Platz. Und nicht zuletzt eine gewisse Rollenklarheit. Es können nicht auf Dauer 25 Spieler jede Woche wieder die Erwartungshaltung haben, jedes Spiel von Anfang an zu machen. Das heißt nicht, dass alle mit ihrer Rolle zufrieden sein sollen. Aber es muss Klarheit da sein, die es in Wolfsburg zunächst fast gar nicht gab. Sehr viele Spieler pflegten ein Selbstverständnis, das nicht ihrer Rolle entsprach.

Betrachtet seine Zeit in Wolfsburg nicht als Missverständnis: Florian Kohfeldt. IMAGO/Revierfoto

War Wolfsburg also ein Missverständnis, das Sie besser vermieden hätten?

Definitiv nicht! Einem Champions-League-Teilnehmer mit dieser hohen Qualität an Einzelspielern und einem sehr guten Manager absagen? Nein! Zudem finde ich: Wir als Trainerteam haben die Aufgabe unter den genannten Umständen am Ende gelöst und eine Entwicklung eingeleitet. Nehmen Sie die letzten sechs Spieltage: Abgesehen vom 1:6 in Dortmund haben wir da elf Punkte geholt. Zugleich war eine erfolgreiche Idee von Fußball zu erkennen.

Vorm 34. Spieltag erklärte Geschäftsführer Jörg Schmadtke in der Wolfsburger Allgemeinen, mit Ihnen weiterzumachen. Am Abend kam das Aus.

Die Trennung war total überraschend für mich. Aber auch für andere, inklusive sportlich Verantwortlicher.

War es nicht mehr Schmadtkes Entscheidung, sondern die seines designierten Nachfolgers Marcel Schäfer?

Das kann ich nicht beantworten, sondern nur sagen: Die Entscheidung hatte sich in der direkten Kommunikation, mit Jörg und mit Marcel, zu keinem Zeitpunkt angedeutet. Ganz im Gegenteil: Wir haben gemeinsam die neue Saison geplant.

Wurde die Angelegenheit inzwischen persönlich aufgearbeitet?

Ich habe nach einer gewissen Zeit mit allen Beteiligten noch mal gesprochen, wir haben uns die Hand gegeben. Die Entscheidung an sich ist ja legitim. Und wann wäre ein günstigerer Zeitpunkt gewesen, es mir zu sagen? Am Tag vorm Spiel sicher auch nicht.

Klingt versöhnlich.

Ich habe mit allen, besonders Jörg, weiter einen sehr guten persönlichen Austausch. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, warum die Entscheidung letztlich so ausfiel.

Wie verfolgen Sie den VfL heute?

Weiter mit Interesse, gerade hinsichtlich einzelner Spieler. Jonas Wind, der im Winter zu uns kam, finde ich außergewöhnlich. Yannick Gerhardts gewachsene Bedeutung freut mich, er wurde lange absolut unterschätzt. Micky van de Ven, der lange ausfiel und sich jetzt reingespielt hat, besitzt sowieso riesiges Potenzial.

Sehen Sie unter Nachfolger Niko Kovac einen grundlegend anderen Ansatz?

Erst mal: Ich finde Niko sehr sympathisch, wir schreiben uns ab und zu. Ganz grundlegend hat er die Fitness wieder auf ein anderes Niveau gehoben. Das war aber durchaus auch unser Plan. Und sie definieren sich stark über die Arbeit gegen den Ball.

Wenn es keine Offensiv- und Defensivtrainer gibt: Müsste sich mit einem Bundesligakader dann nicht prinzipiell jeder Stil umsetzen lassen?

Es gibt Schlüsselpositionen, die unterschiedlich besetzt sein können bzw. müssen. Ich zum Beispiel habe gerne einen spielstarken Sechser und spiele dann auch gerne mit Ball mit einem alleinigen Sechser. Das Profil gibt es nicht in jedem Kader.

Wo denn überhaupt in der Bundesliga?

Ganz hoch gegriffen ist Joshua Kimmich so ein Spieler. Und rein vom Typ her erfüllt auch zum Beispiel Ilia Gruev bei Werder dieses Profil.

Wobei sich selbst bei Kimmich die Frage stellt: Reicht die defensive Qualität für einen alleinigen Sechser auf höchstem Niveau?

Unabhängig von Kimmich: Es kommt natürlich immer darauf an, wer noch um einen Spieler herum spielt. Das beste Mittelfeld, das ich bislang trainieren durfte, bestand aus Philipp Bargfrede auf der Sechs sowie Thomas Delaney und Maxi Eggestein davor. Da wird keiner sagen: Das sind die drei besten Bundesligaspieler aller Zeiten. Aber die Kombination aus fußballerischer Qualität, Intensität, Robustheit und Tiefe kommt meiner grundsätzlichen Idealvorstellung einer Mittelfeldbesetzung sehr nahe.

Zurück zu Ihrer Freistellung beim VfL: Die offizielle Begründung einer drohenden "Drucksituation" zu Beginn der neuen Saison scheint im Nachhinein ja schlüssig: Eine Durststrecke wie anfangs Kovac hätten Sie sicher nicht im Amt überstanden.

Stimmt. Die Frage ist, ob es die Durststrecke so gegeben hätte (lächelt).

Haben Sie sich beim VfL überhaupt etwas vorzuwerfen?

Sicher die Phase vor Weihnachten, die ergebnistechnisch katastrophal war. Ich hätte schon da mutiger Rollen verteilen sollen, um das Thema Hierarchie schneller zu lösen.

War Max Kruses Verpflichtung im Winter wirklich durchdacht mit Blick auf nachhaltigen Erfolg?

Max kann mit seiner Spielweise andere besser machen, auch auf dem Niveau des VfL. Aber: Dazu muss in Mannschaft und Umfeld Akzeptanz für die Person Max Kruse herrschen. In Bremen war das durchgehend zu 100 Prozent so, in Wolfsburg nie. Trotzdem bleibt unstrittig, dass Max seinen Anteil hatte am letztlich souveränen Klassenerhalt. Dass dann über ganz viele Nebensächlichkeiten geredet wird, während man vergisst, was Max auf dem Platz geleistet hat, finde ich absurd. Solange ich da war, hat seine Verpflichtung also sportlich sehr viel Sinn ergeben. Die Zeit danach kann ich nicht beurteilen.

Zwei, die sich verstehen: Florian Kohfeldt und Max Kruse (li.). imago images/Laci Perenyi

Ihre beste Zeit bei Werder Bremen erlebten Sie mit Max Kruse, genau wie in Wolfsburg. Kann Kohfeldt nicht ohne Kruse?

Genau. Deshalb wird Max jetzt ja auch mein Co-Trainer, das ist doch klar (lacht). Aber im Ernst: Max hat in unserem allerersten Gespräch bei Werder gesagt, er sei nicht von meiner Wahl als Cheftrainer überzeugt. Doch dann zeigte sich, dass unsere Vorstellungen von Fußball auf dem Platz nah beieinanderliegen. Und mit solch einem Ausnahmespieler in Topform ist eine Mannschaft nun mal besser. Wobei gerade bei Werder auch andere Spieler prägend waren: Davy Klaassen, Maxi Eggestein, Niklas Moisander…

Diese Spieler ließen aber prompt nach, als Kruse weg war.

Das sehe ich differenzierter. Für Max hatten wir damals Niclas Füllkrug verpflichtet, der in den ersten zwei Jahren leider nie konstant durchspielen konnte. Uns war schon klar: Wir brauchen eine prägende Figur, damit die anderen ihre Rollen aufrechterhalten können. Zunächst einmal hat die Qualität unseres Spiels ohne Max übrigens nicht gelitten. Der Einbruch kam später, beginnend mit der bekannten Verletztenmisere.

Was empfinden Sie angesichts Füllkrugs heutiger Entwicklung?

In allererster Linie freue ich mich für ihn. Doch in schwachen Momenten kommt auch mal der Gedanke auf: Was wäre gewesen, wenn wir in die damals sehr gut funktionierende Mannschaft den deutschen Nationalstürmer hätten integrieren können, der Fülle heute ist? Aber auch dann überwiegt die Freude. Darüber, dass die sportliche Einschätzung vor allem von Frank Baumann richtig war. Und darüber, dass die Mediziner bestätigt wurden: Sämtliche Vorverletzungen bedingten bei Niclas eben kein erhöhtes Verletzungsrisiko.

In Werders Abstiegssaison sollen Sie im März nach dem 2:0 in Bielefeld und der Beinahe-Rettung die Schwerpunktsetzung verschoben haben, hin zu mehr Attraktivität. Klubchef Klaus Filbry wertete das später als entscheidenden Fehler, auch Leo Bittencourt äußerte sich erst kürzlich wieder so.

Nur weil Geschichten wiederholt werden, werden sie nicht wahrer. Die Saison war schwierig, speziell weil wir in Sachen Kaderplanung nach Davy Klaassens Abgang überhaupt keinen Handlungsspielraum hatten. Dieses Risiko haben wir intern angesprochen, nicht nach außen. Dann haben wir bis Bielefeld eine sehr stabile Saison gespielt, die aber trotzdem negativ wahrgenommen wurde. Weil unser Fußball sehr pragmatisch war, weit entfernt von dem, was wir die drei Jahre davor gespielt hatten, selbst in Teilen der Relegationssaison.

Und dann?

Dann kam von außen die Frage auf: Jetzt sind Sie doch praktisch gerettet, jetzt wäre es doch schön, wenn wir wieder an die Werder-Kultur anknüpfen könnten. Darauf habe ich geantwortet: Natürlich, wie die gesamte Saison werden wir uns um fußballerische Elemente bemühen - aber wir sind noch nicht durch. Das war immer meine Kernbotschaft. Deshalb wehre ich mich vehement gegen die Interpretation: Der Trainer wollte etwas ändern, deshalb sind wir abgestiegen.

Und wenn man nach 24 Spieltagen 30 Punkte hat, darf man nicht mehr absteigen. Florian Kohfeldt

Das von Ihnen damals überlieferte Zitat lautet: "Ab jetzt geht es darum, die nächsten Monate besseren Fußball zu spielen." Müssen Sie sich eventuell selbst ankreiden, dass das unter Umständen missverstanden wurde?

Mit Sicherheit muss ich mich da hinterfragen. Doch völlig unabhängig davon: Alles, was bis zum 33. Spieltag passierte, ist selbstverständlich meine Verantwortung als Cheftrainer. Ich stelle nur klar: Die interne Kommunikation mit Spielern wie Verantwortlichen war nie darauf ausgerichtet, dass wir locker sein könnten. Im Gegenteil: Mir wurde eher geraten, nicht zu vergessen, dass wir auch Lockerheit brauchen.

Das Narrativ, Sie seien zu blauäugig oder zu wenig pragmatisch gewesen, haftet aber bis heute an Ihnen. In Bezug auf die Kaderplanung und den Spielstil bis hin zu Details wie der Gelb-Roten Karte gegen Christian Groß am 33. Spieltag beim 0:2 in Augsburg. Auch Filbry kritisierte, Sie hätten ihn vorher auswechseln müssen …

Die Kaderplanung stand, auch aufgrund der Corona-Pandemie, nicht hauptsächlich unter sportlichen Vorzeichen. Ansonsten glaube ich, dass mein Ansatz der Saison damals höchst pragmatisch war. Und wenn man nach 24 Spieltagen 30 Punkte hat, darf man nicht mehr absteigen. Da kann sich keiner, der dabei war, aus der Verantwortung ziehen, am wenigsten ich. Einzelne Dinge würde ich heute anders machen. Es bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich sage: Grosso nicht in der Halbzeit auszuwechseln, war ein Fehler. Der grundsätzliche Ansatz war aber sehr pragmatisch. Vielleicht sogar zu pragmatisch.

Wie meinen Sie das?

Was tatsächlich gefehlt hat, war nicht Pragmatismus, sondern ein Schuss Enthusiasmus. Mir persönlich - und damit auch dem Gesamtkonstrukt. Diesen Vorwurf mache ich mir tatsächlich: dass ich in dieser Saison unter dem Eindruck des Vorjahres und den Umständen der Corona-Pandemie nicht mehr die Begeisterung ausstrahlen konnte wie in den Jahren davor. Das merkt eine Mannschaft. Und dann ist man als Trainer nicht mehr so gut.

Hätten Sie also besser im Herbst 2020 bei Werder aufhören sollen?

Diese Frage kann man stellen. Ohne zu vergessen: Werder ist für mich eine Herzensangelegenheit. Auch wenn es wie beschrieben schwieriger war, war mein grundsätzliches Verhältnis zum Verein immer noch dasselbe. Deshalb ließ es sich für mich kaum auflösen.

Dass Sie dann unmittelbar vor dem 34. Spieltag gehen mussten …

… hat mich schon getroffen. Ich hätte gerne bis zum Ende gekämpft und uns auch zugetraut, dieses Finale gegen Gladbach zu gewinnen. Zugleich hatte und habe ich Hochachtung vor Thomas Schaaf, dass er diese Mission für den Verein übernommen hat.

In die 2. Liga wären Sie aber von sich aus wohl ohnehin nicht mitgegangen.

Bei Werder würde ich nichts ausschließen. Auch unter diesem Aspekt war Wolfsburg eine tolle Erfahrung: Ich kann für eine Aufgabe mit vollem Enthusiasmus brennen - und trotzdem bleibt daneben immer Werder mein Verein. Wenn Werder irgendetwas von mir möchte, wird es immer schwieriger sein, Nein zu sagen, als bei allen anderen.

Mit Bremen noch immer verbunden: Florian Kohfeldt (Mi.). imago images / Jan Huebner

Wie ist das Verhältnis zu Klub und Umfeld heute?

Mit vielen Verantwortlichen bin ich freundschaftlich verbunden. Der Kontakt mit den Fans ist sehr freundlich, zugewandt. Ich glaube, die Bremer haben gemerkt, dass ich immer alles probiert habe, auch wenn ich nicht fehlerfrei war. Das wird anscheinend honoriert. Ich habe mal gesagt: Die größte Angst ist, dass ich auch ein Stück Heimat verliere, wenn es hier mal vorbei ist. Heute kann ich sagen: Das ist nicht passiert. Ein sehr schönes Gefühl.

Und welches Bild von Ihnen herrscht ganz generell bei den Entscheidern der Bundesligaklubs?

Das weiß ich nicht. Mir wird häufig nachgesagt, dass ich zu viel erkläre. Das muss ich hinnehmen. Ich versuche, es zu ändern, aber es fällt mir immer noch schwer, auf Fragen nicht zu antworten. Ansonsten hoffe ich: Wer sich die Stationen genauer anschaut, in welcher Phase ich die Mannschaften übernommen und wie ich sie übergeben habe, erhält das Bild eines Trainers, der eine klare Spielidee mit Ergebnissen kombinieren kann. Ob dieses Bild wirklich besteht, kann ich nicht bewerten.

Werder führten Sie von Platz 17 fast nach Europa und standen zweimal im Pokal-Halbfinale. Haften bleibt aber wie so oft der letzte Eindruck. Wolfsburg bewerten viele wegen der kurzen Amtsdauer automatisch als Scheitern. Muss Ihre nächste Station also unbedingt erfolgreich sein, damit Sie nicht endgültig in einer Schublade landen?

So denke ich nicht. Ich kann für mein immer noch recht junges Traineralter schon einiges an Erfahrung vorweisen auf dem Niveau. Wenn ich gute Arbeit abliefere mit meinem Trainerteam, regelt sich der Rest von selbst. So habe ich es immer gehandhabt.

2019 verlängerten Sie Ihren Vertrag bei Werder um vier Jahre. Damals stand der kicker beileibe nicht allein mit der Prognose, Ihnen sei "perspektivisch eine Karriere wie Klopp oder Tuchel zuzutrauen". Was dachten Sie damals - und was denken Sie heute?

Es gab eine Zeit lang einen persönlichen Hype um mich, der mir selbst unangenehm war. Ich glaube nicht, dass ich mich über Gebühr in die Öffentlichkeit gedrängt habe. Trotzdem entstand eine Fallhöhe, die solide Ergebnisse und Arbeit schon als etwas Negatives dastehen lässt. Ich selbst habe die erfolgreiche Relegation 2020 unter den gegebenen Umständen direkt höher bewertet als jedes Ergebnis in der Saison davor. Nach meinem Gefühl habe ich mich als Trainer weiterentwickelt. Zugleich nehme ich den öffentlichen Eindruck wahr: Der hat jetzt nicht das erfüllt, was wir erwartet haben. Aber ich bleibe ambitioniert und möchte schon noch ein paar Erfolge einfahren als Trainer.

2019 wurden Sie sogar beim BVB gehandelt. Wäre es karrieretechnisch nicht doch sinnvoller gewesen, ganz unromantisch Werder zu verlassen, als die Chance da war?

Völlig unabhängig von Vereinsnamen: Nein. Kontinuität ist ein gegenseitiges Versprechen. Das hat gar nichts mit meinem Verhältnis zu Werder zu tun, sondern mit meiner Arbeitsauffassung ganz generell.