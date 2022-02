Kohfeldt legt sich fest: Kruse schießt weiter die VfL-Elfer

Der VfL Wolfsburg will am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen dritten Sieg in Serie einfahren. Allerdings warnt Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim vor einem etwas anderen Spiel.

Der Start in die Rückrunde kann beim VfL Wolfsburg nach den beiden jüngsten Siegen gegen Fürth (4:1) und Frankfurt (2:0) mittlerweile fast schon als einigermaßen gelungen bezeichnet werden, wenngleich in der Hinserie aus den ersten fünf Partien mit 13 Zählern ganze sechs Punkte mehr geholt wurden als nun in der zweiten Saisonhälfte. Gegen die TSG Hoffenheim (1:3) setzte es seinerzeit die erste Saisonniederlage - nun soll der dritte Sieg in Serie her. Gegen einen Gegner, der, so VfL-Trainer Florian Kohfeldt, "eine ganz andere Art und Weise Fußball spielen wird als Frankfurt".

Herausforderung Hoffenheim. "Sie versuchen, hinten raus alles fußballerisch zu lösen", erklärt der Wolfsburger Coach. "In diesem Extrem hatten wir es in der Rückrunde noch nicht. Alle Mannschaften, inklusive Leipzig, haben schnell den Weg in die Tiefe gesucht. Jetzt spielen wir gegen eine Mannschaft, die sehr geduldig Dinge vorbereitet, um dann zuzupacken." Ein anderer Ansatz, "es wird spannend sein, wie wir darauf reagieren".

Nmecha und Schlager müssen weiter warten

Am Wolfsburger Kader wird sich derweil nicht viel verändern, wie erwartet kommt das Spiel für die Fast-Rückkehrer Lukas Nmecha und Xaver Schlager nach jeweils schweren Verletzungen noch zu früh. Losgelöst von den Langzeitverletzten seien "alle anderen einsatzbereit", so Kohfeldt.

Damit auch wieder Neuzugang Max Kruse, der bislang auch ohne großen Glanz den Erfolg zurückgebracht hat nach Wolfsburg. In Frankfurt traf der 33-Jährige per Strafstoß, auch zukünftig soll der Routinier an den Punkt treten. Ein Job, den zuvor Wout Weghorst (jetzt Burnley) übernommen hatte. "Max Kruse wird die Elfmeter schießen", legt sich Kohfeldt fest.

Angesichts der Statistik keine so schlechte Wahl: 23 von 24 Strafstößen in der Bundesliga verwandelte Kruse, der obendrein besonders gute Erinnerung an Hoffenheim hat. Vor elf Jahren gelang ihm gegen die TSG sein erstes Bundesligator - am 19. Spieltag 2010/11 traf er bei St. Paulis 2:2 bei den Kraichgauern zum zwischenzeitlichen 1:1. Es folgten acht weitere Treffer gegen Hoffenheim, so erfolgreich ist Kruse gegen keinen anderen Gegner. Einen Dreierpack schnürte er gar im Oktober 2015: Im VfL-Trikot beim 4:2-Heimsieg.

Jetzt hören! Die aktuelle Folge "kicker meets DAZN"

Thomas Hiete