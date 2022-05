Kohfeldt im Angriffsmodus: "Wir wollen wieder um diese Plätze mitspielen"

Der VfL Wolfsburg ist auf einem guten Weg, einigermaßen vernünftig aus dieser verkorksten Saison zu kommen. Für die nächste Spielzeit nimmt Trainer Florian Kohfeldt schon jetzt die internationalen Ränge ins Visier.

Am Ende jubelten die Kölner, obwohl sie gerade ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verloren hatten. Der FC ist sicher im internationalen Geschäft dabei, während die Niedersachsen eine missratene Spielzeit noch ein bisschen erträglicher gestalten. Um dann in der neuen Saison wieder oben anzugreifen. Florian Kohfeldt wird bereits deutlich: "Nächstes Jahr wollen wir gerne auch wieder um diese Plätze mitspielen." Europa im Visier.

Das ist nicht der Anspruch für die neue Saison Florian Kohfeldt

Der Trainer ist schon jetzt im Angriffsmodus, er geht voran und zieht die Zügel an, damit nach dieser Spielzeit im Bequemlichkeitsmodus jeder sofort weiß, worum es geht. Nun gelang am Ende zwar einigermaßen souverän der Klassenerhalt. Aber: "Das", betont Kohfeldt, "ist nicht der Anspruch für die neue Saison." Die Erwartungen an die Mannschaft werden frühzeitig formuliert und auch vor dem Saisonausklang am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Meister Bayern lässt Kohfeldt keinerlei Müßiggang zu. "Locker lassen und ein bisschen entspannen", das duldet er erst nach dem letzten Heimspiel und "keinen Tag früher".

Keine zufriedenstellende Saison

Wolfsburg will wieder nach oben, um auch die Erwartungen von Eigner Volkswagen zu erfüllen. Zuletzt hatte VW-Chef Herbert Diess bereits kritisiert: "Unser Verein gehört zu denen, die in Deutschland mit am besten ausgestattet sind, wir haben eine sehr teure Mannschaft. Und dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach." Das unterstreicht auch Kohfeldt: "Es ist keine zufriedenstellende Saison für uns, daraus müssen wir unsere Schlüsse ziehen."

Das beginnt beim Kader und der Mannschaftsführung, die mit einer langen Leine nicht gut umgehen kann. Das Team benötigt punktuelle Veränderungen - mit den Offensivspielern Jakub Kaminski (Lech Posen) und Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld) stehen bereits zwei Neuzugänge fest -, jeder einzelne Spieler eine verbesserte körperliche Verfassung. Dafür muss Kohfeldt im Sommer sorgen. Damit der Angriff auf die internationalen Ränge wieder möglich wird.